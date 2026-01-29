Jovens investigados por matar Orelha desembarcam em Guarulhos

Os dois adolescentes investigados pela agressão que resultou na morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis (SC), já retornaram ao Brasil. Eles estavam nos Estados Unidos, onde participavam de uma viagem, mas decidiram antecipar o retorno e embarcaram de volta na quarta-feira (28), chegando ao país na manhã desta quinta-feira (29).

Os jovens desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por determinação da Justiça, a identidade e as imagens dos adolescentes não serão divulgadas, em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A medida busca evitar exposição excessiva, possíveis retaliações e a escalada de violência relacionada ao caso, que ganhou grande repercussão nacional.

Ao todo, quatro adolescentes são investigados pelos fatos. Dois deles estavam nos Estados Unidos em uma viagem de formatura planejada há cerca de um ano, mas optaram por retornar antes do previsto. As investigações também avançaram sobre o entorno familiar dos suspeitos, e a Polícia Civil indiciou dois pais e um tio por suspeita de coação de testemunhas durante o andamento do inquérito.