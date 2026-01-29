CSI auxilia GCM de Guarulhos a recuperar três veículos com queixas de apropriação indébita

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou três veículos com queixas de apropriação indébita circulando pela cidade na quarta-feira (28). Com a ajuda da Central de Segurança Integrada (CSI), os veículos Ford Fiesta, GM Corsa e Toyota Corolla foram identificados pelas câmeras do sistema de monitoramento, gerando os alertas aos GCMs em tempo real, permitindo as abordagens e, consequentemente, as recuperações.

As ações envolveram as equipes das inspetorias Centro e Sul, realizadas em pontos distintos da cidade, sendo os condutores e os veículos foram encaminhados aos distritos policiais para os procedimentos cabíveis. A apropriação indébita está prevista no artigo 168 do Código Penal, ocorrendo quando alguém se apropria indevidamente de coisa alheia móvel que se tem posse ou detenção, configurando crime pela não devolução ou alienação a terceiros sem autorização.