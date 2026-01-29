Operação Cata-tralha atende Gopoúva e mais 23 locais neste fim de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão por 25 localidades neste final de semana. No sábado (31) os veículos passarão pelos bairros Gopoúva, Jardim Dourado, Vila Silveira, Vila Trabalhista, Vila Aprazível, Jardim Leda, Jardim Ainda, Vila São Ricardo, Vila São Judas Tadeu, Jardim Imperador, Parque Santo Antônio, Jardim Nova Ipanema, Jardim Eugênia, Parque Marabá, Vila Leda, Jardim Artidoro, Vila Harmonia, Vila Aliança, Vila Maranduba, Jardim Aliança, Vila Yayá, Vila Fiuza. No domingo, dia 1º de fevereiro, os locais atendidos serão Jardim Vila Galvão e Vila Renata.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Subsecretaria de Gestão de Resíduos reforça que o Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação

Sábado, dia 31

Gopoúva

Alameda Aída, alameda Amélia, alameda Tutóia, Largo Santo Antônio, rua Alcides Elói, rua Antônio Guedes da Silva, rua Antônio Nader, rua Braúlio Guedes, rua Capitão Daniel Guedes, rua Catarina Manzoni, rua Cíntia, rua Cônego Valadão (10 a 200), rua Dr. José Maurício de Oliveira, rua Doutor Lourenço Granato, rua Ferraz Camargo, rua Frank Guedes, rua Hélio Manzoni, rua Heloísa, rua José Maria de Oliveira Morais, rua Mário, rua Paulo Ramos dos Santos, rua Plínio Vicente Pagnoncelli, rua Silvânia, rua Zita, travessa Izidoro Dias, viela Pires do Rio, rua Nossa Senhora Mãe dos Homens (430 a 1200).

Jardim Dourado

Rua Antônio D’Agostinho, rua Evaristo Rodrigues de Arruda, rua Madame Curie, rua Mariano Manzoni, rua Nova Aliança, rua Octacílio Malheiros, rua Soldado Gumercindo da Silva, rua Soldado Hercílio Gonçalves, rua Soldado João Batista dos Reis, rua Soldado João de Oliveira Carmo, rua Três Ranchos, viela Nice, rua Antonio Carlos Gomes.

Vila Silveira

Rua Domingos Magno, rua Estéfano, rua Sílvio Maia, rua Soldado Hereny da Costa, rua Soldado João Espinardi, rua Soldado João Florindo Zanetti, viela Fumie, viela Lina, viela Spinardi, viela Terra do Fogo.

Vila Trabalhista

Rua Adelino Teixeira, rua James Junqueira, rua Maria do Carmo, rua Mogi Mirim, rua São João, rua Valparaíso, rua Cidade Lion, rua Faria de Lemos.

Vila Aprazível

Avenida Torres Tibagy, rua Severino Pagnoncelli, rua Geraldo Marques, rua João Benedito Carlos.

Jardim Leda

Rua Antônio Jaime Sapata, rua Geraldo Baeta da Cruz, rua Manoel de Oliveira, rua Soldado Geraldo Elias, rua Soldado Geraldo Ribeiro de Rezende, rua Soldado Geraldo Rodrigues de Souza, rua Soldado Gerhardt Holtz, rua Isa, rua Vicenza D’Agostinho.

Jardim Aida

Alameda Yayá, rua Antônio Aguiar, rua Sônia, rua Waldomiro, rua Wilson, travessa David Vasconcelos Santos.

Vila São Ricardo

Rua Mirandópolis, rua Ricardo Biondi, rua Santa Gema, rua Soldado Iraci Luquina, rua Soldado Jamil Dágli, viela Naruel, rua Soldado Hugo Gonçalves, rua Soldado Humberto A. Nogueira, rua Soldado Jair da Silva Tavares, rua Soldado João Alberto Alves.

Vila São Judas Tadeu

Rua da Trindade, rua Mambore.

Jardim Imperador

Rua Doutor Rodrigo Costa, rua Janiópolis, rua Mariluz, rua Nova Cantu, rua Soldado Eugênio Alves da Silva.

Parque Santo Antônio

Rua Central, rua Diva, rua Dr Domingos Paschoal B. Graciano, rua Guaí, rua Jandira, rua Jesuino Rabello, rua Jurus, rua Miranhas, rua Moacyr Correa Lira, rua Moras, rua Natingui, rua Orizona, rua Ouvidor, rua Quito, rua Rebouças, rua Santa Tereza, rua São Carlos, rua São José, rua Zapara, viela Cascavel.

Jardim Nova Ipanema

Rua Itu, rua José Manoel Lopes, rua Tapiratiba, rua Tietê, viela Califórnia,

Jardim Eugênia

Avenida Emilio Ribas (2200 a 2800), rua 2°-Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, rua Rabelo Freitas.

Parque Marabá

Rua Embu, rua João Cavalcante de Oliveira, rua Paissandu, viela Piaf, rua Pérola, viela Renato Leandro Domingues, rua Sargento Antônio Duarte do Amaral, rua Vasco Brancaleoni.

Vila Leda

Rua Edson, rua Laura, rua Léa, rua Maria Tereza Rabelo.

Jardim Artidoro

Rua Alberto Baggio, rua Anhanguera, rua Corumbaíba, rua José Borges de Souza.

Vila Harmonia

Rua da Justiça, rua da Verdade, rua Engenheiro Paulo, rua Muniz Freire, rua Romeu Zelanti, viela Airão, viela Anfíbios, viela Cultura.

Vila Aliança

Rua Particular, rua Soldado Djalma Correa, rua Soldado Eugênio Martins Pereira, rua Soldado José Leite da Silva, rua Soldado José Luiz dos Santos, rua Soldado José Pires Barbosa Filho, rua Soldado José Rufino Costa, rua Soldado José Souza de Oliveira, viela Zelanti, Vila Tibagy, rua Edgard, rua Jaguaribe, rua José Fernando Berzaghi, rua Luiz Felipe.

Vila Maranduba

Rua Adilis, rua Branca Sales, rua Cinco de Julho, rua Maranduba, rua Rosali, rua Vinte e Quatro de Outubro.

Jardim Aliança

Rua Antônio Rabello, rua D, rua Filomena Biondi, rua Maria Aparecida de Almeida Moura, rua Miguel Biondi, rua Peri, rua Tibúrcio Mamiliano de Lima, rua Waldemar Freire Veras.

Vila Yaya

Rua Soldado Francisco Batista Rios, rua Soldado Francisco de Almeida, rua Soldado Frederico Antônio Bressan, rua Soldado Genésio Valentim Corrêa.

Vila Fiuza

Rua Dona Emma, rua Santo Cristo, rua Uberaba.

Domingo, dia 1º

Jardim Vila Galvão

Rua Alvarenga Peixoto, rua Armando Endres, rua Arthur Rodrigues Alcântara, rua Aspirante Frederico Gustavo dos Santos, avenida Emílio Ribas 2115, rua Axixa, rua Bituruna, rua Braúlio Muniz, rua Brigadeiro Lima e Silva, viela Carmo do Rio Verde, viela Caturaí, rua Ciríaco, rua Clemente Ferreira, rua Contenda, rua Corrego do Ouro, viela Creta, rua Crissiumal, rua Cristóvão Colombo, viela Damolândia, rua Dezoito de Fevereiro, rua Diogo Botelho, rua Diogo Feijó, rua Diogo Mendonça Furtado, rua Domingos de Abreu, rua Dona Maria I, rua Dona Maria Quitéria, avenida Duarte da Costa, rua Erechim, avenida Faustino Ramalho, viela Fazenda Nova, rua Fernão de Magalhães, rua Fiori Polachine, rua Francisco Dumont, rua Freire de Andrade, rua Gago Coutinho, rua Garaúma, rua Jacques Félix, viela Jacutinga, rua José L. Tapada, rua 1° Tenente José Maria Pinto Duarte, rua Jovino Mendes, rua João Ramalho, rua Laranjeiras do Sul, viela Látex, rua Mangueirinha, rua Manoel Telles Barreto, rua Martin Afonso, rua Mathias Albuquerque, avenida Mem de Sá, rua Natividade da Serra, rua Nazário, praça Nossa Senhora Aparecida, rua Padre Antônio Vieira, rua Padre José de Anchieta, rua Pedro Álvares Cabral, rua 1° Sargento Basílio Nogueira da Costa, rua Princesa Izabel, rua Sacadura Cabral, travessa Seberi, viela Sedibra, rua 2° Tenente Manoel B. da Silva, rua 2° Tenente-Aviador Waldir Paulino P. de Mello, rua São João da Ponte, rua São Sepé, avenida Tomé de Souza, rua Vasco da Gama.

Vila Renata

Viela Alpes, rua Dulce Sena Guimaraes da Silva, viela Eugênio Vieira Diniz, rua Ibiúna, rua Independência, rua José Bonifácio, rua Lord Baden Powell, rua Padre João Álvares, rua Professora Alice da Silva Moreira, rua Salvador Mellone, rua Signa, rua São Gabriel (Até o 330), viela Almas, rua Doze de Maio (Até o N° 360), rua José Antonio Marcelo (Até o N°330), rua Jardim Olinda, rua José Joaquim Relvas, rua Vicente Melro (600 a 1.020).