No Janeiro Branco, servidores da Prefeitura participam de palestra sobre cuidados com a saúde mental

Em alusão ao Janeiro Branco, o mês de conscientização da saúde mental, nesta quinta-feira (29) servidores participaram de palestra sobre saúde mental no auditório da Secretaria de Saúde, no Gopoúva. A ação da Secretaria de Gestão faz parte do projeto “Cores que Salvam Vidas”, coordenado pelo Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

Este ano a campanha nacional Janeiro Branco, cujo objetivo é sensibilizar e conscientizar as pessoas acerca da importância de cuidar do bem-estar psicológico e emocional, incentivando a busca por apoio profissional quando necessário, tem como tema Paz, Equilíbrio e Saúde Mental. Ele foi apresentado pela psicóloga do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), do DGP, Marcia Guimarães Santos, servidora há 17 anos, a qual possui experiência profissional em saúde mental e trabalho e implementadora de saúde corporativa /NR-1 em empresas.

No atual cenário mundial as pessoas vivem num ritmo cada vez mais acelerado, conectadas às redes sociais, bombardeadas com muitas informações. Há um excesso de demandas que afeta o bem-estar psicológico e emocional. O Brasil já é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo, registrando 440 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais no ano passado, conforme dados do Ministério da Previdência.

O ser humano está sempre correndo, desconectado de si próprio, segundo a palestrante, e é preciso redirecionar o olhar para si mesmo, assumir o desafio de colocar limites saudáveis à vida virtual e aos fatores geradores de estresse; reaprender a formar vínculos e criar uma cultura de cuidados com a própria saúde mental.

Para a psicóloga, o tempo e o momento presentes são onde a vida real acontece, cabendo a cada um dar-lhe sentido e propósito em consonância com seu íntimo.

A palestra abordou ainda a necessidade de reconhecer os sinais indicativos de que é preciso buscar ajuda, como tratamentos psicológico e/ou psiquiátrico, e de desenvolver estratégias de fortalecimento da saúde mental que estejam inseridas como compromissos na rotina diária para desacelerar e relaxar.

A proposta do Janeiro Branco, de acordo com Marcia, é um lembrete de que as necessidades psicológicas – de paz, segurança, vínculos saudáveis e prazer de viver – merecem status de compromisso fundamental. É preciso respirar, repensar as relações com o tempo, com as emoções e com a vida.

Cores que Salvam Vidas

O projeto “Cores que Salvam Vidas” busca promover todo mês aos funcionários da administração municipal palestras ou oficinas em conformidade às campanhas de saúde relacionadas a temas e cores dos meses, tais como o Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental, o Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio, o Outubro Rosa, sobre câncer de mama, entre outros. A ideia é realizá-las sempre na última semana do mês correspondente.