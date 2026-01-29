Prefeitura define desenvolvimento social como tema do Hackathon 2026

Nesta quinta-feira (29) a Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), deu o pontapé inicial para o Experimenta! 2026, tradicional evento de competição tecnológica que neste ano entra em sua décima edição.

Como nos anos anteriores, a realização contempla uma das secretarias municipais, levantando pontos de possível melhoria e instando os participantes a desenvolver, em uma maratona de 24 horas, soluções criativas e tecnológicas com o apoio da equipe técnica da Prefeitura e orientação de mentores voluntários. Neste ano a SCTI escolheu a Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil (SDS), em alinhamento traçado por seus respectivos secretários Carlos Eduardo da Silva e Henrique Rocha Menezes.

O diretor do Departamento de Ciência, Inovação, Ampliação Digital e Cidade Inteligente, Marcos Aurélio Garcia e o chefe de divisão técnica Chrystopher Montenegro foram recebidos na sede da SDS pela diretora do Departamento de Proteção Básica e Terceiro Setor, Heloísa Neres Amaral Carvalho e o chefe de seção Douglas Santos Felix, e orientaram os anfitriões a respeito da dinâmica do evento.

No encontro, Heloísa e Felix expuseram o funcionamento da SDS, assim como das subsecretarias da pasta, quais sejam a de Políticas para o Idoso e a de Proteção e Defesa Civil. A proposta é distribuir os desafios dessas áreas entre os participantes do hackathon e contar com a criatividade e tecnologia para gerar soluções. A título de informação, o Experimenta!, além da maratona tecnológica, conta também com o quadro PITCH4GRU, dedicado a startups que já tenham soluções disponíveis no mercado para os assuntos relacionados.

Em sua exposição, Heloísa esclareceu que o trabalho de desenvolvimento social se divide de acordo com os níveis de complexidade de proteção social exigidos pela condição dos assistidos – básica, média ou alta – e que, para além do assistencialismo, que seria oferecer apenas soluções imediatas e paliativas a problemas como insegurança alimentar, por exemplo, a SDS tem como missão principal romper o ciclo de exclusão social no qual se encontram muitas famílias. Se trata de um trabalho de construção de emancipação que se dá no longo prazo e cujos resultados são perenes para os atendidos.

As próximas etapas da parceria serão o levantamento dos temas específicos em cada uma das três áreas de atuação da secretaria e o subsequente convite aos participantes, geralmente jovens estudantes, para o engajamento em busca das soluções.

O Experimenta! 2026 acontecerá entre os dias 22 e 24 de maio, no Centro Municipal de Educação Adamastor. A participação é livre e gratuita, e as equipes vencedoras recebem prêmios em dinheiro, além da possibilidade de desenvolvimento das soluções dentro da Prefeitura de Guarulhos.