Prefeitura destaca acervo com mais de 15 mil HQs e mangás nos centros educacionais

As histórias em quadrinhos ou HQs, como é conhecida a arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, resistem ao tempo e, ainda hoje, despertam o gosto de crianças e adolescentes pela leitura. Nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, uma homenagem à “As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte”, do cartunista Angelo Agostini, primeira história em quadrinhos publicada no Brasil em 1869, na revista Vida Fluminense.

Em Guarulhos as histórias em quadrinhos são uma febre. As gibitecas dos centros de incentivo à leitura dos centros educacionais da cidade somam acervo com mais de 15 mil exemplares e fazem sucesso entre a criançada, movimentando, mensalmente, cerca de cinco mil leitores de todas as idades que, além de utilizarem os amplos espaços para leitura, também têm a oportunidade de pegar emprestado, levar para casa e devolver no prazo estipulado. Para empréstimo de gibis, mangás, fanzines ou as revistas da Marvel e DC Comics é necessário ter a carteirinha. Acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/ceu e faça a sua.

Dentre os gibis do acervo estão exemplares de personagens da Disney, como Mickey, Tio Patinhas e Pato Donalds, além dos gibis da Turma da Mônica e os almanaques com destaque para os amigos da garota dentuça mais brava de todos os tempos, a Magali, o Cebolinha, o Cascão e o Chico Bento, sem deixar para trás o Horácio, a Tina e o Astronauta. Dentre os mangás, o acervo conta com coleções como Demon Slayer, Deathnote, Pokémon Red Green Blue, Dragonball, Sakura, Dr. Slamp, Dr. Stone, Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, Naruto, entre outros.

Em relação aos títulos da editora Marvel, o público encontra as coleções dos Vingadores, X-Men e Homem-Aranha, e da DC Comics A saga da liga da justiça, Batman e Os jovens titãs em ação, entre outros. O acervo oferece ainda títulos estrangeiros, como Maus, de Art Spiegelman, Tex, de Sérgio Bonelli Editore, e Persépolis, de Marjane Satrapi.

Os Centros de Incentivo à Leitura (CILs) dos 13 CEUs da cidade funcionam diariamente das 8h às 17h. Os Centros Municipais de Incentivo à Leitura Fernando Pessoa, na Cidade Soberana, e Luís de Camões, no Gopoúva, funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados a partir das 8h. A Biblioteca José Mignella, localizada no Parque Júlio Fracalanza, funciona de segunda a sexta, e o Centro de Incentivo à Leitura do Parque Chico Mendes abre todos os dias, ambos das 8h às 17h. As bibliotecas do Adamastor e do Cemear funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para mais informações sobre os centros educacionais, acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/177/.