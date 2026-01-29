Primeira Caminhada pela Saúde Mental acontecerá neste sábado do Centro ao Bosque Maia

Acontece neste sábado (31), a primeira Caminhada Unificada pela Saúde Mental – Janeiro Branco 2026. A concentração será a partir das 7h30, na praça Getúlio Vargas, no Centro, e o término do percurso será no Bosque Maia.

A atividade é promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco (IDHJB), com colaboração da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS).

A caminhada é um ato simbólico e coletivo, que convida a cidade a caminhar junta em defesa da vida, do equilíbrio emocional e de relações mais saudáveis.

No encerramento, no Bosque Maia, a Secretaria do Verde distribuirá mudas de árvores Nativas da Mata Atlântica. O cultivo e o plantio de árvores são importantes para a saúde mental, pois reduzem o estresse e a ansiedade, melhoram o humor e a satisfação com a vida.

Além dos benefícios para a saúde mental, a arborização urbana é fundamental no combate às mudanças climáticas, visto que, reduz os alagamentos, enchentes e poluição sonora, melhora a qualidade do ar e diminui a temperatura ambiente.

Janeiro Branco

O Janeiro Branco é uma campanha nacional dedicada à promoção da saúde mental, criada em 2014 pelo psicólogo e presidente do Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco (IDHJB), Leonardo Abrahão, e hoje reconhecida como política pública em todo o país.

A campanha é coordenada nacionalmente pelo Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco (IDHJB), organização responsável por formar e credenciar mobilizadores oficiais em todo o Brasil e em outros países, garantindo que as ações aconteçam de forma ética, educativa e alinhada ao propósito da causa.

Em Guarulhos, as ações de 2026 estão sendo conduzidas por Fabiana Frade, Lilian Freitas e Daiane Cristina, psicólogas e Mobilizadoras Oficiais do Instituto em Guarulhos. A programação, distribuída ao longo de todo o mês de janeiro, foi pensada para levar a saúde mental para perto das pessoas, de forma prática, acessível e humana.