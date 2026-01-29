Inscrições para o Fies começam na próxima segunda

Na próxima segunda (3), iniciam-se as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Governo Federal que possibilita o ingresso no ensino superior em instituições privadas, como a Universidade Guarulhos (UNG). A iniciativa permite ao estudante realizar a graduação e pagar o financiamento após a conclusão do curso, com parcelas proporcionais à renda do candidato.

De acordo com a responsável pelo Programa Estudantil da UNG, Beatriz Rossetti Sendin, o estudante interessado em aderir ao Fies precisa realizar a pré-inscrição até o dia 6 de fevereiro. “O resultado dessa etapa será divulgado no dia 19 de fevereiro. Caso o candidato seja selecionado, o próximo passo será acessar o FiesSeleção, entre os dias 20 e 24, para complementar a inscrição com os dados solicitados e escolher até três opções de cursos e turnos”, explica.

Beatriz enfatiza que somente após o preenchimento completo dessas informações será possível dar continuidade ao processo. “Para os candidatos que optarem por estudar na UNG, a entrega da documentação deve seguir o período estipulado pelo MEC e ser realizada na Central de Relacionamento ao Aluno (CRA), de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, no prédio G do campus Centro, localizado na Praça Tereza Cristina, nº 88”, informa.

Para participar do Fies, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, não ter zerado a redação, ter obtido média mínima de 450 pontos nas quatro provas objetivas e comprovar renda familiar de até três salários mínimos. Gustavo Santana de Moura foi um dos estudantes beneficiados pelo financiamento. Ele ingressou na graduação em História, em 2015, e utilizou o Fies como alternativa para superar as dificuldades financeiras da época. “Eu pagava aluguel e não tinha condições de manter a casa e a faculdade ao mesmo tempo. O financiamento foi a alternativa mais rápida e prática que encontrei para continuar estudando. Solicitei o Fies no segundo semestre de 2015 e consegui financiar 100% do meu curso”, relata.

Para Moura, o acesso à educação em uma instituição de ensino superior sempre será a melhor forma de se posicionar no mercado de trabalho. “Iniciativas como Fies e o Prouni são fundamentais para que mais pessoas consigam ingressar na universidade”, conclui.