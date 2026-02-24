Guarulhos registra ampla adesão em campanha contra sarampo e febre amarela

A Prefeitura de Guarulhos aplicou 22.552 doses de vacinas durante a Estratégia de Vacinação contra o Sarampo e a Febre Amarela realizada na primeira semana de fevereiro, considerando todos os imunizantes do Calendário Nacional de Imunização. Desse total, 8.747 doses foram administradas no Dia D de mobilização, em 7 de fevereiro. No recorte das vacinas priorizadas na ação, foram registradas 4.196 aplicações contra febre amarela e 2.588 da tríplice viral, que protege contra o sarampo.

A mobilização ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto na UBS Morros que permanece em reforma, com atendimento ampliado no sábado, das 8h às 17h, e teve como objetivo atualizar a situação vacinal da população e ampliar a cobertura contra doenças imunopreveníveis.

A Secretaria da Saúde ressalta que, no caso do sarampo, doença de alta transmissibilidade, manter altas coberturas vacinais é fundamental para evitar surtos e interromper cadeias de transmissão. Já a vacinação contra a febre amarela previne casos graves e óbitos, além de reduzir o risco de expansão da doença para áreas urbanas.

As vacinas seguem disponíveis nas UBSs, conforme o Calendário Nacional de Imunização, e também no Vacimóvel, que a partir desta segunda-feira (23) passa a atender no calçadão da rua Dom Pedro II, em frente ao Shopping Poli. O atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 10h às 17h, com o objetivo de ampliar o acesso à imunização e facilitar a atualização da caderneta vacinal da população durante o horário comercial.

Para receber as vacinas, os moradores devem comparecer aos locais de atendimento munidos de documento de identidade com foto e, se possível, da carteira de vacinação. A apresentação da caderneta permite que as equipes de saúde verifiquem a situação vacinal e realizem a atualização conforme as doses indicadas para cada faixa etária.

Público-alvo

A vacina contra o sarampo, aplicada por meio da tríplice viral, é indicada para crianças de 12 meses a menores de cinco anos, que devem receber duas doses, sendo a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Pessoas de cinco a 29 anos que não tenham sido vacinadas ou não possuam comprovante devem completar o esquema com duas doses, enquanto adultos de 30 a 59 anos, na mesma situação, devem receber dose única. Já os profissionais de saúde, conforme orientação do Ministério da Saúde, devem estar imunizados com duas doses da tríplice viral, independentemente da idade, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre as aplicações, como forma de proteção individual e coletiva nos ambientes de cuidado.

Já a primeira dose da vacina contra a febre amarela é destinada às crianças a partir de nove meses, com a segunda dose aos quatro anos. Pessoas com idade a partir de cinco anos que não tenham sido vacinadas ou não possuam comprovante, para as quais está indicada a dose única.