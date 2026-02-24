Treinamento qualifica equipes de limpeza das unidades educacionais da Prefeitura

Com o objetivo de alinhar procedimentos, reforçar boas práticas e padronizar as atividades, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços prestados nos próprios educacionais, funcionários da Sanepav participaram no sábado (21) do encontro formativo no Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo.

O evento contou com a participação das equipes de coordenação, segurança do trabalho, setor operacional e recursos humanos da empresa, responsável por oferecer serviços especializados de limpeza e manutenção em escolas, centros municipais, na Secretaria de Educação, entre outros complexos do município.

O treinamento direcionado aos auxiliares de limpeza destacou a utilização de produtos específicos de forma adequada para cada atividade, além de diferentes técnicas necessárias que facilitam o trabalho no dia a dia.

Os serviços realizados pelas equipes de apoio são fundamentais para a manutenção e o bom funcionamento dos espaços públicos, onde ocorrem o atendimento diário da população, especialmente na organização dos ambientes internos e externos destinados às atividades pedagógicas e ao acolhimento dos alunos da rede municipal.