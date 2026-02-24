Guarulhos entra no clima da Coreia com festival gratuito no Bosque Maia

O Bosque Maia, em Guarulhos, será palco da primeira edição do Festival Sabores e Luzes da Coreia nos dias 7 e 8 de março. Com entrada gratuita e proposta pet friendly, o evento acontece das 11h às 21h e convida o público a vivenciar a cultura sul-coreana por meio da gastronomia e de atrações artísticas.

Promovido pelo Cola Em Sampa, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, o festival terá ambientação especial com 1,5 mil lanternas coloridas espalhadas pelo espaço, criando um cenário inspirado nas tradicionais celebrações asiáticas.

A culinária será um dos grandes destaques, refletindo o sucesso global da chamada “onda coreana” (Hallyu). O público poderá experimentar pratos como hot dog coreano, topokki, frango frito coreano, bulgogi, bibimbap, mandu, ramyeon e kimchi, além de opções doces como o tanghulu, fruta caramelizada no palito.

A programação cultural inclui atividades ligadas ao K-pop e aos doramas, como competição e aulão de dança, random play dance, oficina de caligrafia coreana, tributo ao cantor PSY, apresentações cover e dinâmicas inspiradas na série “Round 6”.

No sábado (7), as atrações começam ao meio-dia com o mágico Jin Young Choi, seguidas por oficinas, apresentações musicais e encerramento com DJ de K-pop. No domingo (8), o público poderá participar de dinâmicas temáticas, assistir a performances de dança, à apresentação instrumental do violinista Malufinho e ao set especial de K-pop que encerra o evento.

A expectativa é reunir famílias, amigos e admiradores da cultura asiática em dois dias de atividades ao ar livre.

Serviço

Festival Sabores e Luzes da Coreia

7 e 8 de março

Das 11h às 21h

Bosque Maia – Guarulhos

Entrada gratuita

Evento pet friendly