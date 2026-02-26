Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para cursos gratuitos em diversas áreas

Neste sábado e domingo, dias 28 e 1º de março, das 8h às 17h, a Prefeitura de Guarulhos realizará um mutirão de matrículas nos cursos gratuitos oferecidos nos 13 CEUs, no CME Adamastor, no Cemear, no Cemea Parque Chico Mendes e no Parque Júlio Fracalanza. De forma inédita, a ação amplia o acesso para quem não pode comparecer durante a semana.

O mutirão oferece cursos gratuitos em diversas áreas de interesse da população, como música, danças, corte e costura, natação, pilates, futsal, basquete, artes marciais, línguas, ginástica, capoeira, entre outros. A grade completa de cursos disponíveis e os endereços estão disponíveis no link http://bit.ly/4ceT1iC.

Serão ofertadas vagas para crianças, jovens e adultos. Com a iniciativa, a Secretaria de Educação promove a equidade e a igualdade de oportunidades para todos os munícipes.

Pré-cadastro

Para garantir mais agilidade e comodidade na escolha do curso desejado, é indispensável apresentar a carteirinha para efetivação da matrícula. Para fazer a carteirinha, preencha o formulário disponível em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/ceu. É necessário informar os dados pessoais e anexar foto do documento.

Para validação e retirada da carteirinha, o munícipe deverá apresentar o documento de identificação (RG ou CNH) e comprovante de residência emitido no máximo há três meses. No dia do mutirão não serão realizadas a emissão de carteirinha e nem a validação de pré-cadastro.