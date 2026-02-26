Preservação do meio ambiente é tema de reencontro entre alunos e professores no Parque Chico Mendes

Olhinhos atentos e curiosos, palpites e certezas compartilhadas, e muita energia para explorar diferentes espaços deram o tom das atividades elaboradas pela equipe de professores do Cemea Parque Chico Mendes, na região do bairro dos Pimentas, na manhã da última segunda-feira (23). As atividades integram o programa de Educação em Tempo Integral da rede municipal, uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos que amplia a permanência dos estudantes por tempo igual ou superior a sete horas diárias, ou 35 horas semanais, com o objetivo de fortalecer suas potencialidades e saberes.

Como forma de dar boas-vindas aos alunos das turmas do 1º ano, que acabaram de ingressar no ensino fundamental na EPG Chico Mendes, a equipe de professores decidiu acolher as crianças de forma diferente, integrando-as ao complexo do parque e tudo o que ele oferece. E foi assim que os educadores dedicaram criatividade especial para que a criançada pudesse aprender ao mesmo tempo em que exploravam uma das áreas verdes mais incríveis da cidade.

As atividades de Educação em Tempo Integral acontecem em todos os CEUs de Guarulhos com alunos das unidades escolares integradas. Em 2026, a grande novidade é a oferta do programa para as escolas integradas aos parques Júlio Fracalanza (EPG Evanira Vieira Romão) e Cemea Chico Mendes (EPG Chico Mendes), garantindo o direito de aprendizagem por meio de processos formativos integrados a diferentes saberes e espaços.

Sabedoria, respeito aos animais e preservação

Com as turmas, a equipe de professores priorizou práticas que colocam os estudantes no centro do processo educativo, valorizando sua história, seus saberes e o contexto em que vivem. De acordo com a professora Andressa Cristina dos Santos, o grupo de educadores focou atividades para preservação da natureza, bioma, conhecimento do espaço e dos animais. Essa escolha foi motivada pela crença na importância do contato com a natureza para o desenvolvimento das crianças, promovendo sabedoria, respeito aos animais e preservação ambiental.

A professora Andressa e a turma percorreram o espaço da horta com a meta de observar borboletas e hortaliças, além de fotografar aquilo que mais lhes chamava atenção. Em seguida, os alunos seguiram para o orquidário, onde participaram de uma oficina criativa e criaram, com argila, as imagens capturadas pela câmera instantânea da educadora.

A atividade elaborada pelo professor Victor Hugo Vieira partiu daquilo que as crianças mais gostam de fazer: ouvir histórias, jogar e brincar. Com a leitura do livro O Peixinho do São Francisco, de Luiz Pimentel, que fala da preservação dos rios, e a brincadeira Terra Mar, jogo de matriz africana sobre a diversidade de animais encontrados na fauna brasileira, Victor abordou temas de grande impacto na vida das crianças, sobretudo ações cotidianas em casa e na comunidade como economia de água, evitar queimadas, poluição, acúmulo de lixo, entre outras.

Um espaço permanente de aprendizado

Alinhado com a concepção de que o fortalecimento do protagonismo e cidadania é articulado por meio da escola, comunidade e território, o professor Aurélio de Freitas Ferreira levou os alunos para conhecer as trilhas do parque, onde elas fizeram o reconhecimento de animais por meio de figuras espalhadas em meio às árvores.

Para o educador, essa forma de acolhimento é necessária para que alunos e professores se conheçam e estabeleçam confiança. Ao final da atividade, o educador elogiou a proatividade e participação das crianças, que exploraram o ambiente e demonstraram boa comunicação, surpreendendo-a pela facilidade de interação.

A proposta da professora Virgínia Campos focou o desenvolvimento dos educandos em dimensões cognitiva, física, social, emocional, cultural e política. A partir da leitura do livro O muro no meio do livro, de Jon Agge, Virgínia pontua que, por meio dessa abordagem, foi possível ao grupo de educadores trabalhar diversas aprendizagens e saberes relacionados à sustentabilidade e à preservação ambiental, aproveitando aquilo que o Cemea Parque Chico Mendes tem de mais rico.

Na continuidade desse trabalho, a educadora revela que o grupo planeja ampliar as atividades dentro de cada projeto e área do conhecimento, utilizando diferentes tipos de materiais e a estrutura do parque, claro, como espaço permanente de aprendizado.