Educar para a Diversidade é tema de encontro formativo com estagiários de Pedagogia

Relatos de experiências e diálogos sobre sentimentos e impressões sobre o atendimento a estudantes com deficiência realizado nas escolas da rede municipal marcaram o encontro formativo de estagiários do curso de pedagogia nesta quinta-feira e sexta-feira, dias 5 e 6, no Salão de Artes do Centro Municipal de Educação Adamastor, no Macedo. O encontro integra ciclo de formação dos estagiários que atuam nas unidades escolares, como parte fundamental da Rede de Apoio à Inclusão de Educandos com Deficiência, que fazem parte do Projeto na Diferença se Faz e se Aprende.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, o encontro teve como tema “Educar para a diversidade: reflexões sobre a interface entre deficiência e equidade de gênero” e abordou as especificidades de alguns dos principais grupos atendidos pela municipalidade, como as populações negras e indígenas, migrantes e refugiados.

A temática do encontro também dialoga com a necessidade preeminente de mobilização pelo fim da desigualdade e da violência contra a mulher, discussão que ganha força no mês de março, mas que deve ser enfatizada diariamente, considerando-se as estatísticas e os casos de violência cada vez mais assustadores.

De acordo com Claudia Lucena, psicóloga e chefe da Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional da SE, é fundamental trazer ao debate reflexões sobre os processos vivenciados por mulheres mães de crianças com deficiência, assim como de avós e tias, entre outras, que assumem, de forma solitária, a responsabilidade pela educação e integridade dessas crianças.

Para a psicóloga, tal situação reflete um contexto social em que mulheres vivem cotidianos de desigualdade entre os papéis sociais de homens e mulheres, direcionando a elas a total responsabilidade pelo cuidado e educação dos filhos, na maioria das vezes, tendo que abrir mão de estudar ou de sua vida profissional, entre outros aspectos, gerando por vezes seu próprio adoecimento.