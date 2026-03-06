Guarulhos intensifica ações de saúde da mulher nas UBSs na próxima semana

A Prefeitura de Guarulhos realizará, de segunda (9) a sexta-feira (13), uma intensificação das ações voltadas à saúde da mulher nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A iniciativa integra a programação do Mês da Mulher e tem como objetivo ampliar o acesso aos exames para fortalecer a prevenção de doenças e promover orientações sobre autocuidado e promoção da saúde.

Durante o período, as UBSs irão ampliar a coleta do exame citopatológico, conhecido como Papanicolau, fundamental para a detecção precoce do câncer do colo do útero. A prioridade será para mulheres de 25 a 64 anos, que não realizaram o exame nos últimos três anos.

Além disso, as equipes de saúde também irão solicitar mamografias para mulheres a partir de 40 anos que não possuem histórico recente do exame, conforme avaliação e indicação dos profissionais de saúde. O exame é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando significativamente as chances de tratamento e cura.

A programação inclui ainda ações educativas nas salas de espera das unidades, com orientações sobre prevenção do câncer de mama e do colo do útero, importância dos exames preventivos e práticas de autocuidado voltadas à saúde feminina.

Outro destaque será o reforço no incentivo à vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de nove a 19 anos. A imunização protege contra infecções causadas pelo vírus e contribui para a prevenção de diversos tipos de câncer, incluindo o do colo do útero.

Com a intensificação das ações, a expectativa é ampliar a cobertura de exames preventivos e fortalecer a conscientização da população sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde da mulher.

Capacitação sobre o Implanon

Como parte da programação do Mês da Mulher, Guarulhos sediará na próxima segunda-feira (9), no Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos (CEMEG), a segunda fase da capacitação prática para inserção do Implanon, método contraceptivo hormonal de longa duração implantado sob a pele do braço e capaz de prevenir a gravidez por até três anos. O município será polo da atividade destinada a profissionais de enfermagem que participaram da etapa teórica realizada em dezembro de 2025.

Participarão seis enfermeiras(os), sendo cinco representantes dos municípios da Rede de Atenção à Saúde (RAS 3), Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar, Francisco Morato e Mairiporã, além de um profissional de Guarulhos. Durante a capacitação, 22 mulheres previamente avaliadas e com indicação aprovada pelo Comitê de Planejamento Reprodutivo serão atendidas para a inserção do método, conforme protocolo vigente.