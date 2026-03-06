Integrantes do Projeto Ativação 60+ irão comemorar Dia da Mulher neste sábado

Neste sábado (7), das 8h às 12h, os inscritos no projeto Ativação 60+, voltado às pessoas da melhor idade e também abaixo de 60 anos, irão participar da Festa Dia Internacional da Mulher na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil (avenida Emilio Ribas 1.247, no Gopoúva). O evento promovido pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso irá celebrar o protagonismo da mulher, especialmente o da idosa.

A programação contará com música, dança, atividades físicas e alimentação gratuita, além de um trio elétrico para animar os participantes. As atividades serão ministradas por educadores físicos dos 60 polos do projeto que irão se revezar ao longo da programação. As pessoas inscritas no Ativação 60+ interessadas em participar, devem fazer a inscrição diretamente com os professores e coordenadores de seu polo.

A ação será realizada em referência ao Dia Internacional da Mulher, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 8 de março.

Ativação 60+

Implantado em 2025, o projeto Ativação 60+ atua em 60 locais diferentes espalhados pelos diversos bairros do município. Ele tem como objetivo promover a longevidade, a qualidade de vida e o envelhecimento saudável e ativo, tanto para a turma da melhor idade como as pessoas abaixo dos 60 anos.

Entre as atividades oferecidas nos polos, estão: ginástica funcional (alongamento, Pilates, dança e exercícios localizados); exercícios para agilidade e coordenação motora; aulas de inclusão digital; acolhimento de psicólogo, de assistente social e de nutricionista.

Os endereços dos polos podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/node/11993 .