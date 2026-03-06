Agenda semanal das Casas da Mulher Guarulhense oferece oficinas artesanais

A programação de atividades das Casas da Mulher Guarulhense na próxima semana, entre segunda (9) e sexta-feira (13), prevê várias oficinas. As interessadas podem se inscrever e obter informações pelo telefone (11) 2472-1213.
Entre os cursos promovidos estão personal organizer (profissional especializado em soluções práticas de organização de ambientes residenciais e corporativos), sousplat (suporte decorativo para mesas usado sob o prato), bolsa em jeans e fuxico, costura criativa, crochê, vagonite de fita e de linha (técnica de bordados), pintura em pano de prato e em tecido, yoga (para alunos já inscritas) e ainda palestra sobre estresse e depressão.
A iniciativa é da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres e visa promover acolhimento, autoestima, conhecimento para geração de renda, empreendedorismo, empoderamento e bem-estar.
Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.
Programação
9/3 (segunda-feira)
9h – Oficina de vagonite de fita – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
9h – Oficina de personal organizer – Casa da Mulher Guarulhense III Haroldo Veloso
14h – Oficina de vagonite de linha – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
10/3 (terça-feira)
8h30 – Oficina de bolsa em jeans e fuxico – Casa da Mulher Guarulhense III Haroldo Veloso
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima
14h – Oficina de bolsa em crochê – Casa da Mulher Guarulhense III Haroldo Veloso
14h – Palestra sobre estresse e depressão – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
11/3 (quarta-feira)
9h – Oficina de sousplat – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
12/3 (quinta-feira)
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
14h – Oficina de pintura de pano de prato – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de pintura em tecido – Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima
13/3 (sexta-feira)
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão