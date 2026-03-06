Biblioteca Monteiro Lobato promove oficina gratuita de fanzine e expressão criativa

A Biblioteca Monteiro Lobato realiza no dia 20 de março (sexta-feira), das 15h às 17h, uma oficina gratuita de fanzine e expressão criativa, atividade voltada à experimentação artística e à produção de publicações independentes. O evento tem entrada gratuita e é aberto ao público interessado em explorar formas alternativas de criação e de comunicação.

Durante a atividade, os participantes terão contato com o universo do fanzine — publicação artesanal e autoral que combina texto, ilustração e colagem. A proposta é estimular a criatividade, a liberdade de expressão e o pensamento crítico, utilizando materiais simples e acessíveis.

A ação integra a programação cultural da Biblioteca Monteiro Lobato, reforçando o papel das bibliotecas públicas como espaços de produção cultural, incentivo à leitura, à escrita e às práticas criativas, além de promover o acesso democrático à cultura. As inscrições devem ser realizadas previamente por meio de formulário online.

Serviço

Oficina gratuita de fanzine e expressão criativa

Local: Biblioteca Monteiro Lobato (Rua João Gonçalves, 439 – Centro)

Data: 20 de março

Horário: das 15h às 17h

Inscrições: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais

Informações: (11) 2087-6904

Entrada gratuita