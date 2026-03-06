Alerta de bomba mobiliza operação de segurança no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos

Uma operação de segurança foi realizada na tarde desta sexta (6) após uma suspeita de bomba mobilizar autoridades no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos. Como medida preventiva, o acesso à área externa onde ficam pontos de aplicativos, vans e ônibus foi temporariamente isolado.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia indicava que um possível artefato explosivo poderia estar em um dos ônibus da linha 257 da EMTU, que liga o Terminal Tatuapé, na zona leste de São Paulo, ao aeroporto. Um coletivo foi abordado no Terminal Tatuapé e outros dois foram verificados no Terminal 3.

Os veículos passaram por inspeção do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM, mas nenhum artefato explosivo foi encontrado. Após as verificações, tanto o Terminal 3 quanto o Terminal Tatuapé foram liberados.

Em nota, a concessionária GRU Airport informou: “A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informa que, nesta sexta-feira (06), foi notificada sobre uma possível ameaça à segurança. A Polícia Federal foi acionada e foram ativados os protocolos predefinidos para eventos desta natureza. As operações não foram afetadas.”



