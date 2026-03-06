Ações de prevenção e combate à dengue mobiliza escolas municipais

Nesta semana, entre os dias 2 e 6 de março, as unidades escolares da rede municipal participaram da Semana de Mobilização da Educação de Combate às Arboviroses, com foco na prevenção contra o mosquito da dengue. As atividades têm como objetivo conscientizar as crianças sobre os sintomas da doença, formas de transmissão, e principalmente, a eliminação de criadouros.

A ação reforça a campanha Guarulhos Contra a Dengue, realizada ao longo de todo ano, levando informação e orientações de prevenção às famílias e à comunidade. Nas escolas, a iniciativa conta com a atuação da Brigada Estudantil Contra o Mosquito, formada por alunos que realizam inspeções diárias na escola, em turnos alternados, para identificar e eliminar possíveis focos, como água parada, caixas d’água destampadas e outros locais que possam acumular água.

A Associação de Moradores do Jardim São Francisco Unidade IV, no Jardim Cumbica, realizou uma apresentação teatral e musicalização sobre a dengue, com a participação de crianças e professores. A atividade interativa envolveu os alunos do Berçário II e do Maternal com gestos, danças e muita animação, além do uso de fantasias de mosquito, plaquinhas e faixas com frases e imagens ilustrativas de combate ao Aedes aegypti.

Com a encenação, Maria Eduarda Soares, 2 anos, aprendeu a importância de deixar as garrafas viradas para baixo e a colocar areia nos vasos de plantas da mamãe em casa. Para a coordenadora pedagógica, Erica Fernandes Vieira, as atividades coletivas foram planejadas de forma lúdica para garantir melhor compreensão das crianças, envolvendo diferentes ambientes da escola, com momentos de alerta e diálogo com as turmas.

Durante a semana, foram promovidas diversas atividades educativas, como contação de histórias, análise de imagens do habitat do mosquito, oficina de reciclagem e prevenção com confecção de brinquedos, produção de cartazes, exposição e passeata pelas dependências da escola.

Equilíbrio ambiental e reciclagem

Os alunos do 4º ano da EPG Amélia Duarte da Silva participaram de uma jornada educativa sobre seres vivos e combate à dengue. A sequência didática interdisciplinar e multissensorial incluiu sensibilização com vídeos, música e leitura, pesquisas e rodas de conversa sobre equilíbrio ambiental e cadeias alimentares, registros em seus cadernos e interpretações sobre a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Além disso, atividades práticas como jogo da memória temático e confecção de mosquitos com materiais reciclados (frascos de iogurte e garrafas). Unindo teoria e prática, as crianças aprenderam sobre cidadania ativa e prevenção, conectando biologia e reciclagem.

Na unidade parceira Carolina Maria de Jesus – Florescer I, no Jardim Brasil, o projeto transformou os alunos em agentes mirins com uma vivência lúdica sobre o ciclo da dengue (ovo, larva, pupa, mosquito), focando em prevenção e combate em casa e em outros ambientes.

Já na sexta-feira (6), a EPG Nicolina Bispo, no Bonsucesso, encerrou as atividades com uma passeata no entorno da escola, com alunos do período da manhã e da tarde segurando cartazes e plaquinhas com mensagens: “Todos contra a dengue – Xô mosquito”.

Comunidade e escola blindadas

A EPG Felício Marcondes, no Jardim São Ricardo, realizou uma exposição de cartazes, produziu folhetos explicativos para panfletagem e a criação de uma mascote para conscientização das famílias. A professora Michelle de Freitas Rondini, do 5º ano A, apresentou o projeto coletivo de forma atrativa, simulando uma missão como nos jogos de game.

Segundo ela, a cada dia da semana é abordada uma missão relacionada ao inimigo (mosquito). Identificamos pontos vulneráveis e elaboram um mapa com os locais da escola que exigem maior atenção, destacando esses pontos críticos.

Organizada pela Secretaria de Educação, a Semana de Mobilização de Combate às Arboviroses contribuiu para formar estudantes multiplicadores de informação, fortalecendo a conscientização e o compromisso da comunidade escolar no combate à dengue.