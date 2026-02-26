Papel da escola e das famílias no combate a crimes virtuais é tema de encontro no Adamastor

O papel da escola e das famílias no combate aos crimes virtuais contra crianças e adolescentes em comunidades digitais foi tema de encontro com gestores e educadores das redes municipal, estadual e particular na tarde desta terça-feira (24), no Teatro Adamastor. O encontro formativo, iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, contou com palestra da chefe do Núcleo de Operações e Articulações Digitais (NOAD), Dra. Lisandrea Salvariego Colabuono, que trouxe como tema Violência Digital – Infâncias Roubadas: Conhecer, Prevenir e Enfrentar.

Para informar e conscientizar os participantes, a palestrante trouxe dados alarmantes e exemplos de casos reais e crimes que acontecem diariamente com crianças e jovens nos meios digitais. Em um segundo momento, o público pode conhecer o Fluxo Intersetorial para Atendimento de Crianças e Adolescentes na Suspeita ou Confirmação de Situações de Violências apresentado pela psicóloga Claudia Lucena, representante da Educação Municipal da Comissão Intersetorial – Guarulhos Cidade que Protege.

O encontro foi idealizado e coordenado pela Dra. Natalie Riskalla Anchite S. Galvão, promotora de Justiça da 22ª Vara de Justiça de Guarulhos. Para a ela, o encontro deixa um alerta claro sobre os perigos da exposição de crianças e adolescentes a conteúdos online nocivos. Dra. Natalie também destacou a crescente vulnerabilidade das crianças, o isolamento digital, a falta de debate sobre o tema e a sensação de segurança enganosa no ambiente doméstico. A solução proposta é a conscientização e a educação, envolvendo escolas, pais, alunos e a comunidade, visando a conhecer, prevenir e combater a violência virtual e seus impactos como os ataques às escolas.

Acolher, motivar e informar

O secretário de Educação Rafael de Souza Carvalho, que prestigiou o evento junto às demais autoridades, enfatizou o compromisso da pasta com as ações para atenção, proteção e acolhimento de crianças e adolescentes, destacando a necessidade de ações conjuntas e contínuas para o fortalecimento dessa discussão. No ambiente escolar, o secretário apontou a importância dos professores para acolher, motivar e informar os estudantes.

Ainda no contexto educacional, o encontro abordou a atuação estratégica das escolas na proteção e orientação por meio de aprendizagens que possibilitem uma relação positiva e segura com a internet, buscando assegurar os direitos fundamentais à dignidade, à privacidade, à segurança e ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

O evento reuniu representantes da Rede de Proteção Integral às Crianças e Adolescentes, como a Comissão Intersetorial de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes – Guarulhos Cidade que Protege, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes das secretarias da Saúde e entre outros. Essa intensa participação reforça que a necessidade de se observar que segurança de crianças e adolescentes em ambientes digitais tem se mostrado como um desafio urgente para toda sociedade, exigindo medidas institucionais, de caráter intersetorial e permanente.