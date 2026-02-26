Cine Memória exibe filme guarulhense em sessão gratuita no Arquivo Histórico Municipal

O Cine Memória realiza na próxima terça-feira (3), às 19h, a exibição do filme “A Noite das Vampiras”, produção realizada em Guarulhos, dirigida por Rubens Mello e produzida por Paulo Arós. A sessão acontece no Arquivo Histórico Municipal (av. Monteiro Lobato, 734), e contará com uma roda de conversa após a exibição.

A iniciativa integra a programação do Cine Memória, projeto voltado à valorização do audiovisual produzido na cidade, promovendo o acesso do público às produções locais e incentivando o diálogo sobre cinema e memória cultural.

Suspense, identidade e segredos familiares

O filme acompanha Justine, uma famosa atriz de televisão criada por pais adotivos, que é convidada a conhecer sua família biológica. O reencontro ocorre às vésperas de uma tradicional festa anual que celebra o sucesso do açougue administrado pela família. O que deveria ser apenas uma reaproximação familiar se transforma em uma experiência sinistra, marcada por acontecimentos perturbadores e revelações sobre o verdadeiro segredo por trás do sucesso dos negócios da família.

Com uma narrativa que transita entre o suspense e o mistério, A Noite das Vampiras provoca o espectador ao abordar temas como identidade, pertencimento e herança familiar.

Roda de conversa

Após a exibição, o público será convidado a participar de uma roda de conversa, criando um espaço de troca, reflexão e debate sobre o filme, seu processo criativo e o cinema produzido em Guarulhos. A proposta é estimular o pensamento crítico e fortalecer o vínculo entre realizadores, obras e espectadores.

Elenco

Nicole Puzzi, Débora Munhyz, Liz Marins, Alice Tarsitano e Márcio Farias.

Ficha técnica

Direção: Rubens Mello

Produção: Paulo Arós

Serviço

Cine Memória – Exibição do filme “A Noite das Vampiras”

Data: Terça-feira, 3 de março

Horário: 19h

Local: Arquivo Histórico Municipal – Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo, Guarulhos