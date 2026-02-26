Atividades culturais gratuitas da Prefeitura registram alta adesão; inscreva-se para as últimas vagas

As atividades desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Guarulhos vêm registrando grande adesão da população logo nas primeiras semanas de aula. Diversas modalidades tiveram todas as vagas preenchidas em curto período, refletindo o interesse da comunidade por ações culturais, formativas e de lazer oferecidas gratuitamente nos equipamentos públicos da cidade.

As aulas de xadrez e dança cigana, por exemplo, tiveram as vagas preenchidas rapidamente. A procura superou as expectativas iniciais, resultando também na organização de listas de espera, que permitirão a ampliação das atividades ou a abertura de novas turmas, conforme viabilidade.

Atividades com aulas ainda disponíveis

No Teatro Padre Bento, seguem abertas as inscrições para as modalidades que ainda contam com vagas disponíveis:

Bolero – quinta-feira, das 20h30 às 21h30

Samba Rock – quinta-feira, das 18h às 19h

O equipamento cultural está localizado na Rua Francisco Foot, nº 3 – Jardim Tranquilidade.

Atividades com lista de espera para novas turmas

No mesmo espaço, algumas atividades já operam com listas de espera, em razão do preenchimento integral das vagas:

Sertanejo – terça-feira, às 19h30

Forró – terça-feira, às 20h30

Gafieira – quinta-feira, às 19h30

Na unidade Portuguesinha, situada na Rua Luís Silvestri – Jardim Bom Clima, a procura também resultou no preenchimento total das vagas em diferentes modalidades, que atualmente contam com lista de espera:

Samba Rock – segunda e quarta-feira, às 19h30

Forró – segunda e quarta-feira, às 20h30

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, o cenário positivo reforça a relevância das políticas públicas culturais para a cidade, promovendo acesso democrático à cultura, incentivo à convivência comunitária, ocupação qualificada dos espaços públicos e impacto direto na qualidade de vida da população. As turmas têm se destacado pelo engajamento dos participantes e pelo ambiente ativo e colaborativo gerado pelas atividades.

Como fazer a inscrição para aulas em aberto e listas de espera

As inscrições para as vagas remanescentes e para as listas de espera devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário online:

https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais

A Secretaria de Cultura e Turismo segue acompanhando a demanda e avaliando a possibilidade de ampliação das atividades, reafirmando o compromisso com a oferta de ações culturais acessíveis e de qualidade para a população de Guarulhos.