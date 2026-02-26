UNG realiza workshop gratuito sobre dispensação de medicamentos de controle especial

A Universidade Guarulhos (UNG), por meio do curso de Farmácia, promove o workshop gratuito “Dispensação de medicamentos de controle especial e suas atualizações”. Ele acontece nesta sexta (27), das 9h às 17h, no Anfiteatro C. O convidado é o secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, doutor Adriano Falvo.

Durante o evento, voltado para estudantes e profissionais da área farmacêutica, são abordados assuntos relacionados aos medicamentos de controle especial, à receita digital, à escrituração, à intercambialidade e aos antimicrobianos. De acordo com o coordenador do curso de Farmácia, Anderson Carniel, a iniciativa é uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre a Portaria 344/98 e reforçar a importância de seguir as legislações vigentes, assim como garantir a segurança dos pacientes. “Nosso objetivo é contribuir para uma atuação profissional cada vez mais responsável, ética e qualificada”, explica.

Para quem tem interesse em participar do evento, o coordenador orienta fazer a inscrição com antecedência. Basta enviar e-mail com nome completo e celular de contato para [email protected] .