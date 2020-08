Equipes de alto rendimento de Guarulhos iniciam treinamentos seguindo protocolos

Com prudência e os cuidados necessários para atender à primeira fase de retomada das atividades esportivas, algumas modalidades do alto rendimento guarulhense deram início aos treinamentos nesta semana no CSE João do Pulo e na Ponte Grande.

O atletismo retornou na última segunda-feira (10) na pista da Ponte Grande. Já o time de basquete da cidade e os atletas do judô voltaram nesta quarta-feira (12) no João do Pulo. Outra equipe que deve reiniciar os trabalhos na próxima segunda-feira (17) é a de vôlei masculino.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Rogério Hamam, esta movimentação de atletas e comissões técnicas faz parte de um processo inicial, cujo final ainda levará certo tempo para acontecer. Ele ainda afirmou que os técnicos estão vistoriando os espaços e a equipe da secretaria, limpando e higienizando os equipamentos.

Neste primeiro momento as modalidades que optarem pela volta da prática de esporte serão obrigadas a obedecer às orientações da fase um, com treinos individuais ou em pequenos grupos (de até cinco pessoas), em espaços abertos ou fechados, desde que não ultrapassem a referência da medida de 6 m² por pessoa e não utilizem o mesmo material esportivo.

Outro aspecto importante deste protocolo é que o tempo dos treinos não poderá ultrapassar uma hora de duração, além da constante higienização e sanitização dos ambientes. Os demais procedimentos se encontram detalhados no Diário Oficial do Município, publicado no decreto 37.090, do último dia 7 de agosto.