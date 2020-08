Poupatempo reabre em SP: confira as unidades e os serviços disponíveis

O cidadão que precisa de atendimento do Poupatempo poderá agendar serviços para as oito unidades do Estado de São Paulo que retomam suas atividades nesta quarta-feira, dia 19. Os agendamentos para serviços nos postos da Sé e Itaquera (capital), São Bernardo do Campo e Mauá (Região do ABC Paulista), Mogi das Cruzes (Alto Tietê), Santos e Guarujá (Baixada Santista) e Bauru (interior) deverão ser feitos pelo portal do programa. O cronograma de reabertura será semanal e o agendamento ficará disponível sempre um dia antes da retomada.

O Poupatempo inicia a reabertura gradual dos postos para atendimentos presenciais, que estavam suspensos devido à pandemia do novo coronavírus. Com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e funcionários, serão adotadas medidas de controle de acesso, distanciamento social e protocolos sanitários.

O retorno seguirá as diretrizes do Plano São Paulo, com flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases laranja e amarela, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

O acesso às unidades será permitido para quem tiver horário agendado e a presença de acompanhantes autorizada somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. No lado externo dos postos, o cidadão encontrará um totem com as informações dos protocolos adotados pelo Poupatempo. O uso de máscaras de proteção será obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para ter acessar ao ambiente.

De acordo com o governo do Estado, a manutenção do distanciamento entre as pessoas será reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação e acompanhamento pelos funcionários. Todas as unidades terão “dispensers” de álcool gel em diferentes locais, para higienizar as mãos antes e depois de cada atendimento. O aumento da ventilação interna será garantido com a manutenção de portas e janelas abertas.

Outra medida é o reforço na limpeza dos postos e a utilização de equipamentos de proteção individual aos profissionais de serviços gerais. Quem estiver na linha de frente, em contato direto com o público, usará protetor facial. Para o atendimento em mesa, foram instaladas barreiras de acrílico para separar o cidadão do funcionário. Todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços ao público serão higienizados a cada hora

Serviços

Na reabertura das unidades, a prioridade é para os serviços que exigem atendimento presencial, como a expedição de RG e a primeira emissão de CNH, por exemplo. Os demais continuam mantidos de forma remota. Juntos, site e aplicativo Poupatempo Digital oferecem mais de 80 opções online, sem sair de casa.

Outra novidade é que, a partir da reabertura das unidades, todos os serviços antes oferecidos nos postos do Detran/SP também serão realizados diretamente no Poupatempo de cada município. Os agendamentos também passam a ser realizados exclusivamente pelo portal do Poupatempo.

Pelo app, é possível acessar serviços digitais como Atestado de Antecedentes Criminais, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, bem como a emissão de boletos e certidões municipais; além de novas opções exclusivas do app: solicitação de segunda via e renovação de CNH (que teve a sua validade prorrogada e não precisa ser renovada durante a pandemia), Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos CRLV), IPVA 2020, acesso ao Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar, por exemplo.

“Realize seu atendimento pela internet. Se não for possível, você será direcionado para o agendamento”, orienta a página do programa.

Agendamento

Para evitar aglomerações, uma grade para o agendamento de data e horário foi desenvolvida, exclusivamente para serviços que não podem ser realizados de forma remota. A reabertura, neste momento, será com 30% da capacidade de atendimento de cada unidade.

Para marcar dia e horário para ser atendido, além de consultar informações, endereços e horários de funcionamento dos postos, o cidadão pode acessar o portal do Poupatempo (/www.poupatempo.sp gov.br) ou baixar o aplicativo Poupatempo Digital.

Cronograma de reabertura

O anúncio dos próximos postos que reabrirão será feito semanalmente, até o final de setembro, e a grade de agendamento estará disponível sempre um dia antes da abertura. Confira:

– 19/08 – Sé (capital), Itaquera (capital), São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá, Bauru;

– 26/08 – Lapa (capital), Santo Amaro (capital), Cidade Ademar (capital), Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente, Praia Grande;

– 02/09 – Santo André, Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Carapicuíba, São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Barretos, Caieiras, Cotia, Indaiatuba;

– 10/09 – Itaquaquecetuba, Piracicaba, Franca, Americana, Rio Claro, Marília, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Araras, Sertãozinho;

– 16/09 – Guaratinguetá, Ourinhos, Tatuí, Jahu, Itu, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Taubaté, Limeira, Araçatuba, Jundiaí;

– 23/09 – Lençóis Paulista, Jales, Aguaí, Salto, Pindamonhangaba, Votuporanga, Jacareí, Bebedouro, Botucatu, Birigui;

– 30/09 – Penápolis, Andradina, Avaré, Assis, Itapetininga, Itapeva, Registro, Dracena, Tupã, Lins;

– 14/10 (data em negociação com os municípios) – Hortolândia, Santa Bárbara D’Oeste, São Caetano do Sul, Sumaré, Franco da Rocha;

– 28/10 (data em negociação com os municípios) – Barueri, Itapevi, Atibaia, Valinhos, Embu das Artes, Itatinga, Porto Ferreira e São Sebastião.