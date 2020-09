Rede de Supermercados converte download do seu app em doação de sopas

A ação social desenvolvida pelo Barbosa Supermercados batizada de Download do Bem, que tem como objetivo fazer a distribuição de sopas para serem doadas a comunidades carentes, comemora o número recorde de downloads no primeiro mês da campanha.

A cada download do aplicativo Barbosa Supermercados, disponível nas plataformas Android e iOS, a rede de supermercados reverte em sopas para beneficiar milhares de pessoas em condições de vulnerabilidade social. “O nosso sopômetro já passou a marca dos 18.179 downloads no primeiro mês de campanha, o que significa que vamos conseguir distribuir quase 19 mil sopas e aquecer a vida de quem precisa”, afirma Weslley Novax, coordenador de marketing do Barbosa Supermercados.

Na última semana as comunidades de Capadócia e Jardim Vista Alegra, na Zona Norte de São Paulo receberam parte das doações.

Até o final do ano, a expectativa da rede é a de atingir o número de 100 mil downloads e desta forma distribuir a maior quantidade de sopas diminuindo o impacto da fome no país. “Se cada um fizer um pouquinho, no final teremos muitas ações e muito mais pessoas beneficiadas. Apostamos nessa campanha porque é uma forma de ter a participação de todos os clientes, e desta forma, construir uma enorme corrente do bem”, afirma Weslley Novax.

Serviço

Campanha Download do Bem

Barbosa Supermercados

Site: www.barbosasupermercados.com.br

Mais informações: (11) 3003-2557