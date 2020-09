Cidade: Polícia Civil prende em Ferraz de Vasconcelos suspeito de participar do roubo do ouro no Aeroporto de Guarulhos

Da Redação

A Polícia Civil prendeu, em Ferraz de Vasconcelos, suspeito de participação no roubo do ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em julho de 2019. De acordo com informações obtidas pelo HOJE, esta ação policial realizada por agentes da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), ocorreu no bairro Jardim Alice. Os infratores levaram naquela ocasião mais de 700 quilos de ouro.



No ato, o suspeito, de 52 anos, forneceu um nome falso, mas foi identificado pelos policiais. E nela, também descobriram que o mesmo é um dos criminosos mais procurados do estado de São Paulo. Contra ele havia um mandado de prisão relacionado ao roubo, além de ordem judicial referente ao comércio de entorpecentes.