GRU Airport é o primeiro aeroporto do país a contar com infraestrutura para realização do teste para COVID-19

Passageiros, frequentadores e funcionários do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, já poderão realizar o exame para COVID-19 no laboratório remoto instalado no saguão de embarque do Terminal 3, onde estão concentradas as operações internacionais. A iniciativa, inédita em aeroportos no país, é fruto da parceria entre a GRU Airport, concessionária do aeroporto, e o Laboratório CR Diagnósticos, rede autorizada pelo Instituto Adolfo Lutz, que será responsável pela infraestrutura e tecnologia para coleta, análise, diagnóstico da doença e emissão de resultado, que será conhecido em até 4 horas.

O exame oferecido, homologado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é a RT-PCR: um teste molecular que detecta o vírus através da análise de uma amostra de secreção nasal e da orofaringe, coletadas por meio de um swab. Alguns países, como Portugal e França, exigem que os passageiros apresentem este tipo de teste para permitir a entrada em seus territórios.

“A iniciativa é mais uma facilidade e alternativa que o GRU Airport disponibiliza aos seus passageiros, principalmente, aos que têm destinos internacionais. O teste RT-PCR é, atualmente, exigido para entrada em diversos países e, agora, sem que seja necessário sair do Aeroporto, o solicitante terá o resultado emitido em poucas horas”, destaca Gustavo Figueiredo, presidente da GRU Airport.

Para auxiliar o passageiro que necessita apresentar este documento para viajar, ou até mesmo para quem deseja realizar o teste de forma rápida, o posto avançado de atendimento foi estruturado em uma área de 36m², e conta com quatro guichês para cadastro e oito cabines para coleta, que acontecerá em cerca de cinco minutos. Equipamentos de última geração, instalados no laboratório estruturado a poucos metros do posto, farão a análise do material e indicarão o resultado. O diagnóstico será validado por um médico responsável pela análise clínica.

“O exame vai permitir uma retomada gradual e com segurança das pessoas. A nossa equipe, que conta com o bioquímico, Dr. Carlos Santos, especialista em análises moleculares há mais de 30 anos, desenvolveu um protocolo baseado nas publicações do Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças, possibilitando trazer maior comodidade e agilidade para a realização da RT-PCR. Outro ponto fundamental é o laudo que sai em até 4 horas, representando um fato inédito e de grande orgulho para o laboratório”, finaliza Dr. Rene Pimenta, fundador do Grupo CR Diagnósticos.

Com funcionamento 24×7, o laboratório realizará mais de 90 exames por hora e contará com uma equipe de mais de 40 profissionais, divididos em turnos. Qualquer pessoa que tenha a necessidade de realizar a RT-PCR pode se dirigir ao local com documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) em mãos e solicitar o exame que custa 350 reais. Em até 4 horas o cliente receberá um alerta por SMS, podendo visualizar o resultado pelo próprio celular ou receber a versão impressa do laudo, em dois idiomas, português e inglês, em um dos guichês do posto avançado de atendimento.

Sobre GRU Airport:

O GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, uma empresa do consórcio formado pela Invepar (Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.) e ACSA (Airports Company South Africa), é o maior complexo aeroportuário da América do Sul e também a principal porta de entrada e saída de cargas do Brasil. Em 2019, registrou mais de 43 milhões de embarques e desembarques de pessoas e movimentou aproximadamente 42% das exportações e importações por via aérea no país.

Sobre CR Diagnósticos:

Rede laboratorial que possui como maior objetivo reunir profissionais especializados, que atuam de forma decisiva no diagnóstico e tratamento de patologias de diversos exames, dentre eles, COVID-19 e Sistema Nervoso. A companhia possui como compromisso atender e superar expectativas com relação à qualidade e a segurança dos procedimentos.