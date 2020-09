UNG oferece assistência jurídica gratuita à comunidade

O Escritório de Assistência Jurídica da Universidade UNG recebe inscrições para atendimentos gratuitos e voltados para a esfera cível (pensão alimentícia, sucessões, possessórias, despejo, juizado especial, solicitações de medicamentos de alto custo, creches e usucapiões). A oferta destes serviços fazem parte das atividades da Semana de Responsabilidade Social.

O atendimento é prestado para pessoas com renda de até três salários mínimos e que as ações sejam de competência da Comarca de Guarulhos. As inscrições acontecem entre os dias 21 a 30 de setembro e os interessados deverão se inscrever no site extensao.ung.br. A triagem acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, por meio do e-mail ou telefone cadastrado.

Segundo Luciana Aparecida Guimarães, coordenadora do curso de Direito da UNG, todo processo é realizado pelos alunos do 7º ao 10º semestre do curso de Direito da UNG, com acompanhamento de advogado devidamente inscrito na OAB e com experiência comprovada. “Por meio da prestação de serviço, os estudantes aprendem na prática a lidar com situações socioeconômicas extremas e a Universidade, por meio do Escritório de Assistência Jurídica, traz com facilidade ao interessado, o acesso à justiça, desde que comprovem a necessidade financeira”, disse.

“A Universidade conta com o Escritório de Assistência Jurídica (EAJ) e com uma Unidade Avançada de Atendimento Judiciário (UAAJ), ambos apresentam uma importante contrapartida social, tendo em vista a grande quantidade de atendimentos que são realizados semanalmente, dentre os casos principais, destacam-se as demandas judiciais por atendimento ou tratamento médico e acesso a medicamentos, ações que envolvem o direito de família, entre outras demandas, todas custeadas integralmente pela Universidade que, com recursos próprios, mantém os escritórios”, finaliza.

Serviço:

Escritório de Assistência Jurídica (EAJ)

Rua: Soldado Claudovino Madalena dos Santos, 48, Centro – Guarulhos

Telefone: (11) 2464-1711

Inscrições: extensao.ung.br

Atendimento gratuito