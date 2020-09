Memorial estreia programa sobre cultura e entretenimento

Mais do que um espaço cultural que promove shows, eventos, encontros, feiras e outras atividades, o Memorial da América Latina é também uma instituição que atua no sentido de debater e refletir sobre a Cultura.

Pensando nisso, o Memorial lança, no próximo dia 23 de setembro, o Memorial Lives – Cultura & Entretenimento, programa transmitido pelo Instagram e pelo YouTube do Memorial, que receberá convidados da área de cultura, entretenimento, esportes e economia criativa – do produtor ao artista, de CEOs a roadies, de representantes de empresas patrocinadoras a pessoas que trabalham com leis de incentivo, de esportistas a pessoas ligadas à produção de eventos na área.

Conduzidas pelo diretor de Atividades Culturais do Memorial, Fabrício Ravelli, as lives acontecerão todas as quartas-feiras, às 19h. O primeiro encontro, no dia 23 de setembro, terá como convidado o cantor e compositor Sérgio Britto.

Sérgio Britto é tecladista, pianista, vocalista da banda Titãs. Em 2000, iniciou sua carreira solo. Ganhou os prêmios Grammy Latino de 2009 e 3º prêmio Contigo, com a música Purabossanova, em parceria com Rita Lee. O músico também é jurado do Festival CantaSP, promovido pelo Memorial da América Latina.

Serviço:

Memorial Lives – Cultura & Entretenimento

Sérgio Britto

Dia 23 de setembro, às 19h

Instagram: @memorialdaamericalatina

YouTube: MemorialdaAmericaLatinasp