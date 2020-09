UNG disponibiliza 100 mil vagas em curso preparatório para o ENEM

Em parceria com o Vai Cair no Enem e Gokursos, o grupo Ser Educacional lança o projeto ENEM 360, para oferecer, gratuitamente, 100 mil vagas para o curso preparatório e diversos conteúdos multimídias sobre assuntos que devem ser cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo é facilitar os estudos de estudantes que se preparam para o exame deste ano.

“Este é um ano singular. Entendemos que temos uma missão com a educação brasileira e, com as escolas fechadas ou em ensino remoto, muitos estudantes estão sem os preparatórios para a realização do Exame. Liberar esse conteúdo para os estudantes e firmar estas parcerias com as Secretarias de Educação é de extrema importância para o segmento como um todo. Uma das premissas do Ser Educacional é promover o acesso à educação e o Enem 360 é um reflexo deste nosso pensamento. Com essas parcerias, queremos disponibilizar, de forma totalmente gratuita, conteúdos importantes para os estudantes que irão realizar a prova deste ano”, destaca o presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz.

Inicialmente, o ENEM 360 disponibiliza mais de 300 vídeos e 50 apostilas. Além do material, os estudantes têm acesso aos aulões virtuais, que já estão sendo realizados pelo Vai Cair no Enem, todos os sábados. Isso representa mais de 200h de conteúdo preparatório para o Exame, que terá as provas aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021, chegando ao valor de 100 milhões de reais em materiais gratuitos.

O projeto também busca apoio das secretárias estaduais e municipais de educação de todo país, já tendo sido firmada com o estado de Roraima, Acre, Sergipe, Bahia e algumas cidades do Ceará. “É importante que todos os estudantes, sejam do ensino público ou privado, possam estar preparados para realizar as provas do Enem. Nosso objetivo é fazer com que o maior número possível deles tenha acesso a um conteúdo de qualidade e que contribua com essa preparação”, afirma a Diretora Acadêmica do Ser Educacional, Simone Bérgamo.

A liberação ao sistema funciona de forma simples: para participar, os interessados precisam acessar o site gokursos.com e realizar o cadastro. O conteúdo é liberado de forma imediata.