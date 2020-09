Esportes: Por segurança, Corinthians descarta desembarque por área comum no Aeroporto de Guarulhos

Da Redação

Em virtude dos incidentes que ocorreram no último dia 13, o Corinthians alterou sua logística de desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por maior segurança à seus funcionários, atletas, dirigentes e integrantes da comissão técnica, o time de Parque São Jorge descartou realizar o desembarque pela área comum do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A medida passa a ser colocada em prática nesta quinta-feira (24), quando a delegação chega da cidade de Recife.



“Aos torcedores que pretendem comparecer no aeroporto, o Sport Club Corinthians Paulista informa que a delegação não passará pelo desembarque. A saída se dará diretamente pela pista, conforme autorizado pelo Aeroporto Internacional do Recife Guararapes – Gilberto Freyre. Da mesma forma acontecerá o retorno a São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na quinta-feira”, diz a nota oficial do clube.