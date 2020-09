SP tem menor taxa de mortalidade no trânsito em relação à média mundial

Ernesto Mascellani Neto

Nesta Semana Nacional de Trânsito, principal calendário do país dedicado à promoção de atitudes responsáveis no setor, há importantes notícias para compartilhar com a população paulista sobre boas iniciativas para trânsito e mobilidade. Uma delas, os bons resultados do persistente trabalho do Detran.SP para tornar o tráfego cada vez mais seguro no Estado, que concentra 30% da frota de veículos terrestres do Brasil.

Dados do Infosiga SP de 2019 revelam que São Paulo alcançou taxa de óbitos mais baixa ante a média mundial, mensurada pela Organização Mundial de Saúde (OMS): aqui, são 12,3 vítimas fatais por 100 mil habitantes; enquanto os dados da OMS mostram que em nível global são 18,3 mortes a cada 100 mil pessoas. E na comparação entre 2015 – início da série histórica do Infosiga SP – e 2019, as mortes no trânsito paulista diminuíram 16%. No último ano houve 1.029 ocorrências a menos do que o registrado em 2015.

Igualmente relevante é o anúncio que, a partir de agora, o Infosiga SP é gerido pelo Detran.SP. A transferência do serviço aproximará ainda mais motociclistas e motoristas ao órgão de trânsito, e permitirá a proposição de ações preventivas ainda maiores pelo Estado. A análise técnica e aprofundada dos dados compilados na plataforma, gerida diretamente pelo Detran.SP, aperfeiçoará o desenvolvimento de iniciativas precisas, orientativas e de fiscalização, capazes de alçar São Paulo a indicadores ainda mais positivos quanto à segurança da malha viária paulista e à proteção de vidas.

A plataforma continua integrando o Programa Respeito à Vida, lançado em junho de 2019 pelo governador João Doria. A missão do programa é atuar como agente articulador, promovendo ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Há dez secretarias estaduais envolvidas nesta iniciativa voltada à conscientização e fiscalização em todo o Estado, a fim de incentivar o comportamento responsável e cidadão no trânsito.

Estes anúncios em muito nos honram. Mas com consciência de que ainda há muito a ser feito, já que os dados do Infosiga SP revelaram que 94% dos acidentes de trânsito ocorridos no território paulista decorrem de falha humana. E, dentro desse percentual, os grupos mais vitimados são os motociclistas, os jovens de 18 a 29 anos e os idosos – um em cada três atropelamentos atinge quem tem mais de 60 anos de idade.

Em cima disso, o governo paulista desenvolve iniciativas permanentes e define políticas inteligentes, capazes de apontar soluções cada vez mais específicas para os problemas de trânsito. Principalmente realizando campanhas de proteção e orientação à parcela mais vitimada pelos acidentes de trânsito com mortes: os motociclistas e motofretistas, que correspondem a 35% das vítimas fatais em São Paulo.

Esta semana, São Paulo lançou uma série de ações, específicas, voltadas à proteção e segurança dos motofretistas – categoria profissional essencial no país e que em território paulista tem atuado com heroísmo em meio à pandemia. Se por um lado os números do Infosiga-SP atestam o êxito estadual nas políticas específicas às demais categorias que compõem o trânsito paulista, por outro, urge a adoção de políticas públicas ainda mais positivas, com empregos de recursos, a fim de melhorar a condição de trabalho da categoria. A meta é garantir ainda mais segurança viária aos motofretistas. As medidas serão apresentadas ao longo desta Semana Nacional do Trânsito e implementadas em consonância aos anúncios.

Com a campanha educativa “Sem Respeito Não Dirija” levaremos mensagens sobre prevenção de acidentes e a importância de um comportamento cidadão aos pedestres e motoristas. Com apoio da Secretaria de Transportes Metropolitanos, as mensagens estarão presentes nas estações e vagões do Metrô e da CPTM, além de terminais da EMTU. Em parceria com o DER, Artesp e concessionárias de rodovias, faixas e painéis eletrônicos dedicam espaço para as mensagens, assim como nos canais digitais do Governo de São Paulo e secretarias no Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn. O Detran.SP também está promovendo uma série de webinars com especialistas do Brasil e do exterior.

As ações permanentes do Governo do Estado, por meio do Respeito à Vida, e subsidiadas pelos dados do Infosiga, nos permitem ampliar a inteligência capaz de apontar soluções específicas para os problemas de trânsito, tornando os resultados mais expressivos e também colaborando para concentrar esforços no que realmente é necessário. É o Estado de São Paulo e o Detran.SP trabalhando para preservar vidas.

Ernesto Mascellani Neto é diretor-presidente do Detran.SP