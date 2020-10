Rodovias sob concessão terão mensagens de incentivo à prevenção do câncer de mama

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias participam, a partir de hoje (1º), da campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o mais incidente em mulheres no mundo. Somente no Brasil, foram estimados para este ano 66.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100.000 mulheres, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).



Dentre as ações previstas, mensagens que reforçam a importância dos exames preventivos serão veiculadas nos 388 painéis eletrônicos distribuídos ao longo dos 10,8 mil quilômetros de rodovias concedidas. As mensagens serão as seguintes:



Previna-se contra o câncer de mama.

Procure seu médico e faça a mamografia.



Além disso, a sede da ARTESP, na zona sul da capital, receberá iluminação especial na cor rosa durante todo o mês, em homenagem ao movimento. As redes sociais, tanto da Agência quanto das concessionárias, também divulgarão peças sobre o tema.



“O mês de outubro é internacionalmente dedicado à luta contra o câncer de mama e é muito importante reforçarmos a conscientização para a realização de exames preventivos e regulares que podem salvar vidas”, destaca Milton Persoli, diretor geral da ARTESP. “Vamos usar nossos canais para impactar os usuários que trafegam pelas rodovias concedidas, mas também para ajudar a colocar o tema em pauta ampliando a abrangência e levando a mensagem de combate à doença ao maior número possível de pessoas.”



O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. É o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Acima dos 35 anos, sua incidência cresce progressivamente. Cerca de 14 mil mulheres morrem anualmente no País por causa do câncer de mama, mas a realização de exames de rotina pode ajudar a reduzir este número. Apesar de raro, este tipo de câncer também pode acometer homens, representando 1% do total de casos.



Cor da prevenção

O movimento Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, nos Estados Unidos. A data é celebrada anualmente, com o intuito de colocar o assunto em pauta na sociedade, estimular a participação da população, empresas e entidades com ações que contribuam no combate à doença, além de compartilhar informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento para a redução da mortalidade.