Seis pontos imperdíveis de ecoturismo no Uruguai

Natureza é opção de refugio seguro para relaxar após a pandemia_

Respirar o ar puro das “Sierras de Las Ánimas”, fazer trilha na

“Quebrada de los Cuervos”, seguindo até os riachos ou passear a cavalo

pelos cerros, tocar a água com as mãos ao avistar as mais de 400 aves

imperdíveis que oferece Uruguai são uma deliciosa recompensa após

cumprir a quarentena.

Um destino, várias experiências para desfrutar a uma curta distância.

O Uruguai propõe 6 destinos imperdíveis para visitar virtualmente, e

mais para frente estar após tudo isso passar.

Ser recebido por um anfitrião local com chá ou café e uma atenção

caseira recém assada é o início de uma experiencia única, que cumpre

as expectativas de segurança e confiança para toda a família.

Enquanto isso, podemos curtir no conforto de casa a beleza e atração

desse segmento no Uruguai, pelo canal de youtube Uruguay Natural TV [1]

ou selecionar alguma das 50 escapadas pelo Guía Vacaciones en Familia

Uruguay [2] para as próximas férias.

A busca por espaços ao ar livre, por práticas de atividades típicas

de cada lugar, conhecer as tradições e simplesmente observar a fauna e

flora de um destino facilitam um descanso perfeito e parece ter mais

sentido depois da pandemia.

Quebrada de los Cuervos

Se o que o visitante procura é paz e sentir a Natureza, a “Quebrada de

los Cuervos” se tornará o destino ideal para presenciar a majestosa

paisagem. Esse paraíso escondido é um acidente geográfico que combina

uma fenda aberta pelo arroio “Yerbal Chico e Sierras Agrestes”.

Um destino de aventura, para experimentar a natureza de perto e apreciar

180 espécies de aves, mamíferos, anfíbios e peixes. Entre os

serviços disponíveis se encontram: trilha, observação de aves,

atividades de educação ambiental, centro de visitantes, serviço de

guarda florestal, camping e cabanas. Também existem algumas

restrições: como a entrada com animais de estimação, caça, pesca,

fogueiras e recolocação de plantas.

Como chegar?

A 45 quilômetros da cidade de “Treinta y Tres”, acesso pela Rota 8

quilômetro 306, desviando pelo quilometro 24 a Oeste por uma

estradinha.

Visitas guiadas: turismo33.gub.uy/

Laguna de Rocha

Um lugar, a somente 8 quilômetros de “La Paloma”, onde convivem uma

grande variedades de aves autóctones e migratórias, por esse motivo é

considerada a Biosfera para Educação, Ciência e Cultura pela

Organização das Nações Unidas. A vegetação é abundante e se

encontra cerca de 200 tipos de aves para avistamento em um trajeto

curto. Além de pescar e contar com passeios em barco guiado pelos

pescadores. Não se pode ir embora do local sem antes provar “La cocina

de la Barra”, onde se preparam pratos artesanais com produtos do mar,

elaborados por um empreendimento de mulheres da comunidade.

Como chegar?

Acesso na intersecção das rotas 10 e 15, no quilometro 8, indo para o

leste por um caminho de terra. Dali outro caminho permite aproximar-se

da barra, onde e possível observar a fina faixa de areia que separa do

oceano.

+ info y reservas: Beatriz Ballesteros (+598)095 669 936) – Cecilia

Laporta (+598)099

065 254)

O Monte de Ombúes

Percorrer o maior agrupamento de “Ombúes” – árvore nativa da Região,

na zona do Prata é uma aventura que transporta e conecta diretamente

com a natureza. É habitual encontrar raposas, gambás, doninhas, gatos

selvagens e lagartos, entre outros animais. Os Ombúes que não crescem

juntos, nesta região é uma exceção.

São 20 quilômetros beirando a “Laguna de Castillos”, localizado em

Rocha. É possível acessar por bote ou lancha pelo “Arroyo Valizas” ou

de alguns estabelecimentos particulares da zona.

Como chegar?

O ponto de partida do trajeto é a ponte sobre o “Arroyo Valizas”, que

conecta a “Laguna Castillos” com o Oceano Atlântico e se localiza no

quilometro 267 da Rota 10. Dali, vários botes saem rumo ao “Monte de

Ombúes” em horários diurnos, sempre com um mínimo de seis

passageiros.

+ info:

http://turismorocha.gub.uy/de-interes/vacaciones-de-invierno-en-familia-en-rocha-6-planes-imperdibles-67

Valle del Lunarejo

Maravilhar-se com os riachos moldados pela água, as colinas com topos

achatados e a vegetação exuberante do Parque Natural Regional do

“Valle del Lunarejo”. Um destino imperdível para os amantes da

conservação, com mais de 200 espécies de vertebrados identificadas,

entre elas animais que não se encontram em nenhum outro lugar do

Uruguai.

Como chegar ao “Valle del Lunarejo”?

No departamento de Rivera, próximo ao limite com Artígas e Salto.

Acesso pela Rota 30 próxima a “Masoller” e “Tranqueras”.

Grutas del Palacio

Destino aconselhado para aqueles amantes da geologia, paleontologia e

arqueologoa. Os turistas poderão visitar antigas covas formadas há 66

milhões de anos com pinturas rupestres, desfrutar de paisagens e

observar os grandes lagos existentes no Geoparque, que conta com um

reconhecimento da UNESCO.

Para admirar a falha geológica de mais de um quilometro de extensão

deve-se chegar a Flores e tomar a Rota 3 até o quilometro 236, a 46 km

destino ao norte da cidade de Trinidad.

A somente 3 km de Trinidad, está a Reserva Rodolfo Tálice, que tem uma

superfície de 75 hectares, alberga ao redor de 1500 animais de mais de

150 espécies diferentes, predominando a fauna local.

+ info: https://www.youtube.com/watch?v=y_UR8zF37Bo&feature=youtu.be

Parque Nacional Esteros de Farrapos e Ilhas do Rio Uruguay

Conta com várias ilhas e constitui o último refúgio do Puma no

Uruguai, é a única área protegida onde existe registros de

aguará-guazú. “O Parque Nacional de Los Esteros de Farrapos e Islas

del Río Uruguay” está composto por 17.496 hectares de flora e fauna

nativa, típico da costa do meio, próximo ao rio Uruguai.

É considerado a porta de entrada para observar as aves no Uruguai na

região litorânea do país (chamada “Corredor de los Pájaros

Pintados”), dado que ali confluem 5 ecossistemas.

O Parque Nacional se desenvolve entre dois povoados, “Nuevo Berlín” ao

Sul e San Javier ao Norte, este último originado da antiga colônia de

imigrantes russos que chegou ao país em 1913 e que, ainda hoje,

conserva algumas de suas tradições.

A localidade conta com a estação fluvial de “Nuevo Berlín” para

desenvolvimento da atividade náutico-recreativa no Rio Uruguai, com um

centro de informação ao turista.

Como chegar?

Para entrar no parque, pe necessário fazer-lo desde “Nuevo Berlín”, a

45 km da cidade de Fray Bentos (no departamento de Río Negro), pela

Rota Nacional Nº 20.