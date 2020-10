Guarulhos terá mais uma rodada de mutirões de testes rápidos de Covid-19

A cidade de Guarulhos recebeu do Ministério da Saúde mais 20 mil testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 e inicia nesta quinta e sexta-feira, dias 8 e 9, no Bosque Maia, a segunda rodada do mutirão de exames. A testagem, que é destinada às pessoas assintomáticas (sem sintomas) maiores de dois anos de idade, será realizada das 9h às 15h, e o atendimento no local será feito por meio da distribuição de senhas. Para participar, os interessados devem levar documento de identidade e cartão do SUS.

O segundo mutirão de testes rápidos de Covid-19 prossegue até o final do mês, sempre no mesmo horário. Os próximos serão nos dias 15 e 16 de outubro, no CEU Continental, localizado na avenida Maria Gebin de Morais, 867, Parque Continental II. Nos dias 22 e 23, a testagem será realizada no CEU Bonsucesso, situado na avenida Paschoal Thomeu s/nº (Bonsucesso), e entre 29 e 30 de outubro ocorrerá no CEU Paraíso/Alvorada, que fica na rua Dom Silvério, s/nº (Vila Paraíso).

Os 20 mil testes recebidos do Ministério da Saúde são provenientes do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fiocruz. Eles identificam as imunoglobulinas IgG (que apontam se a pessoa já teve contato com o novo coronavírus) e também as IgM, que mostram a presença do vírus ativo no organismo no momento da coleta, o que não significa, necessariamente, que o infectado irá desenvolver a doença, porque a maioria dos casos não apresenta sintomas.

Assim como no mutirão anterior, a testagem será feita por meio de uma picada no dedo. A diferença é que desta vez, por se tratar de um teste mais específico, que distingue IgG e IgM, o resultado demora um pouco mais para ficar pronto, aproximadamente 40 minutos.