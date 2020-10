Obesidade é um problema de saúde pública no mundo

No dia 10 de outubro é comemorado o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um em cada oito adultos em todo o mundo, são obesos. Os dados são alarmantes, já que segundo a pesquisa, em 2025 aproximadamente, 2,3 milhões de pessoas estejam com sobrepeso.

Na opinião da nutricionista da Clínica-Escola da Universidade UNG, Flavia Terciano, a obesidade é um problema de saúde pública. “Em todos os casos, o ideal é procurar um nutricionista. Dá para emagrecer sem recorrer a extremismos nutricionais”, aponta.

Confira as orientações da nutricionista para quem deseja perder peso

Aumente o consumo de alimentos in natura: frutas, legumes, verduras. Além de darem saciedade, você terá uma alimentação muito mais rica em nutrientes;

Reduza o consumo de frituras e alimentos gordurosos. O excesso pode contribuir para o ganho de peso, além de ser prejudicial para o sistema cardiovascular;

Respeite seus sinais de fome e saciedade. Nosso organismo emite sinais quando estamos com fome. Assim como devemos respeitar nosso sinal de saciedade e não consumir mais do que o necessário. Para isso podemos nos alimentar devagar, mastigando bem os alimentos e saboreando nossa refeição;

Evite o consumo exagerado de doces. O açúcar em excesso pode contribuir para o aumento de peso e elevação da glicemia. Consuma esporadicamente e somente quantidade pequena;

Evite líquidos durante as refeições, podem atrapalhar a digestão;

Realize atividades físicas. Mas lembre-se, somente com acompanhamento de um profissional habilitado em Educação Física;

Opte por alimentos diversificados ao montar seu prato, quanto mais colorido melhor;

Hidrate-se, você deve ingerir líquidos ao longo do seu dia. De preferência água; que pode ser saborizada, incluindo rodelas de frutas;

Crie o hábito de realizar as refeições em casa, elabore pratos novos. E quando se alimentar na rua, opte por locais onde há comida caseira e self-service.

Atendimento nutricional à população

A Clínica-Escola de Nutrição da Universidade UNG está com 40 vagas abertas para atendimentos individuais que podem ser realizados em qualquer época do ano. Os serviços contam com planos alimentares individualizados, exames antropométricos (que estudam as medidas e percentual de gordura corporal para avaliação nutricional), além de palestras.

Os interessados devem comparecer à Clínica-Escola portando RG e CPF para realizar a triagem inicial e agendamento das consultas. A Clínica está localizada na Praça Tereza Cristina, 88, Centro, Guarulhos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected], pelo telefone (11) 2464-1738, ou presencialmente, das 8h às 17h.