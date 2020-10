Poupatempo realiza força-tarefa para solucionar pendências de CNHs

Com o objetivo de solucionar as pendências relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), geradas durante o período da quarentena quando alguns serviços não puderam ser realizados, o Poupatempo, que passou a atender todos os serviços do Detran.SP vai promover uma força-tarefa que envolverá equipes de 22 unidades distribuídas pelo Estado. A iniciativa será realizada das 13h às 17h, no próximo sábado (10).

Interessados deverão fazer o agendamento por meio do site www.poupatempo.sp.gov.br. As vagas serão abertas às 7h de quinta-feira, dia 8. Os serviços oferecidos são: primeira habilitação, adição/mudança de categoria, reabilitação e habilitação para pessoa com deficiência.

“Com mais essa importante iniciativa, esperamos ajudar cidadãos que mesmo com a reabertura de todas as 75 unidades do Poupatempo ainda continuam com serviços de habilitação pendentes. Nosso esforço é para oferecer alternativas eficientes que facilitam cada vez mais a vida da população”, explica Murilo Macedo, diretor de Serviços do Poupatempo.

A ação, em parceria com o Sindautoescola.SP, vai ocorrer nas cinco unidades do Poupatempo da Capital (Cidade Ademar, Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé), além de Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, São Bernardo Campo, Mauá, Sorocaba, Campinas Shopping, Araraquara, Santos, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Jacareí, Jundiaí, São José dos Campos e Suzano.

“Vamos mobilizar nossas equipes para oferecer todo o suporte necessário para sanar as dúvidas e prestar os serviços relacionados às CNHs. A ideia é oferecer um grande mutirão para que o cidadão que tenha alguma pendência possa regularizar sua situação com o órgão de trânsito, de maneira rápida e desburocratizada”, afirma o diretor-presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

CNH Digital

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) agora ficou mais fácil pelos canais digitais oferecidos pelo Detran.SP por meio da plataforma do Poupatempo www.poupatempo.sp.gov.br. Após sua emissão, o documento será disponibilizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e a versão impressa enviada via correio no endereço cadastrado no Detran.SP. O processo eletrônico é simples e vale para todas as categorias de CNH e está disponível para quem não quer alterar dados no documento e aqueles que não estejam com a habilitação suspensa ou cassada. Basta acessar o portal do Poupatempo ou o aplicativo Poupatempo Digital e selecionar a opção Renovação de CNH.

Para aqueles que já desejam fazer a CNH digital, após a renovação da habilitação que virá com um QR Code (código de barras), basta solicitá-la por meio do aplicativo CDT (Carteira Nacional de Trânsito) da SERPRO (empresa de tecnologia do governo federal). A validade da CNH digital, que ficará armazenada no celular do usuário, é a mesma da impressa e tem o mesmo valor jurídico.

Serviços digitais

O Poupatempo e o Detran.SP ampliaram a quantidade de serviços online disponíveis em seus canais digitais. São mais de 80 opções disponíveis no portal e aplicativo Poupatempo Digital.



Entre os serviços online disponíveis, estão solicitação da segunda via e da CNH, Certidão de Prontuário, consulta de pontuação, licenciamento de veículos (CRLV), IPVA, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, consulta ao saldo da Nota Fiscal Paulista, atendimentos da Sabesp, CDHU e da Secretaria da Educação, por exemplo. Para quem precisa do atendimento presencial, o site e o aplicativo também realizando agendamento de data e horário no posto do Poupatempo.