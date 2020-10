Eleições 2020: Pesquisa do RealTime Big Data coloca Elói Pietá na liderança da disputa pelo Paço Municipal

Da Redação

Pesquisa do RealTime Big Data, realizada entre os dias 13 e 15 de outubro, revela a disputa pela Prefeitura entre Guti (PSD), atual prefeito, e Elói Pietá (PT), prefeito entre 2001 e 2008. Neste período foram entrevistados 800 pessoas com direito ao voto. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos para mais ou para menos. O resultado da amostra coloca os dois candidatos no segundo turno, já que Fran Corrêa (PSDB) aparece na terceira posição com 5% da intenção de votos.



Esta avaliação do quadro eleitoral da cidade foi encomendada pela RecordTV e devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral do estado de São Paulo sob o protocolo Nº SP01335/2020. Contudo a pesquisa realizada pelo RealTime Big Data aponta Pietá na liderança com 28% contra 25% de Guti. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.



Confira o resultado:



1º – Elói Pietá (PT) = 28%

2º – Guti (PSD) = 25%

3º – Fran Corrêa (PSDB) = 5%

4º – Adriana Afonso (PL) = 3%

5º – Rodrigo Tavares (PRTB) = 2%

6º – Simone Carleto (PSOL) = 2%

7º – Eduardo Barreto (PROS) = 1%

8º – Jovino Cândido (PV) = 1%

9º – Sandra Santos (PDT) = 1%

10º – Auriel Brito (PCdoB) = 1%

11º – Wagner Freitas (PTB) = 1%

12º – Néfi Tales (PSL) = 1%

Branco / Nulo = 14%

Não responderam = 15%