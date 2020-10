Eleições 2020: Propaganda eleitoral dos candidatos de Guarulhos é transmitida pela rádio Top FM

Da Redação

[email protected]



Desde o dia 9 de outubro teve início a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para divulgar as propostas de candidatos a prefeito e a vereador nas eleições 2020. Sem espaço nos veículos de comunicação classificados de grande porte, os projetos de postulantes ao cargo de chefe do Poder Executivo e no parlamento guarulhense podem ser acompanhados, através, da rádio Top FM 104,1. O horário eleitoral segue até 12 de novembro, três dias antes da votação em primeiro turno no domingo (15).



Contudo, esta publicidade eleitoral é veiculada na respectiva emissora, que tem sede na cidade, se dá de segunda à sábado das 7h ás 12h. Os candidatos que tiverem interesse na publicação de suas propostas precisam consultar o tempo que partido pelo qual estão filiados possuem de tempo disponível e também o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). A TV Século 21 também transmite a propaganda eleitoral dos postulantes à cargos públicos de Guarulhos.