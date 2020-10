Exibição de filmes da 6ª Mostra Guarulhense de Cinema começa neste sábado

Edição conta com a exibição de Para Miguel, Com Amor, primeiro longa-metragem de ficção da Cia Bueiro Aberto

A partir do próximo sábado, 24 de outubro, até o dia 1º de novembro, os fãs da sétima arte interessados em descobrir novas produções do cinema independente poderão conferir a 6ª edição da Mostra Guarulhense de Cinema, evento virtual com filmes exibidos através das plataformas digitais do Cineclube Incinerante, no site http://www.mostraguarulhensedecinema.com.br/, na fanpage no Facebook https://www.facebook.com/MostraGuarulhenseDeCinema/ e no canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0EcRiYuMcQCyGRpTWLvQ4w. Durante todo o período da Mostra, os filmes ficarão disponíveis para apreciação do público.

Com mais de 40 produções cinematográficas selecionadas em meio a mais de 100 filmes inscritos, a equipe de curadoria do Cineclube Incinerante recorreu a alguns critérios para a escolha, dentre os quais filmes que tivessem sido produzidos em Guarulhos de forma independente ou que, sendo realizados fora da cidade, com a participação direta de artistas e realizadores da cidade.

Sessões de exibição

Para facilitar a exibição, os filmes que compõem a 6ª Mostra Guarulhense de Cinema foram divididos em seis sessões. Na Sessão Longa-Metragem, a 6ª Mostra exibe Para Miguel, Com Amor, primeiro longa-metragem de ficção da Cia Bueiro Aberto, escrita e dirigida pelo cineasta Daniel Neves. O longa versa sobre as histórias que se escondem por trás da dedicatória dos livros, constatação que intriga a personagem Bernardo, interpretado pelo ator Maciel Ferreira, que encontra um livro misterioso em um sebo. A dedicatória escrita na capa faz com que ele entre numa aventura em busca de quem a escreveu; ele encontra os diversos donos que o livro teve e descobre uma história marcada por amores, desamores, migração e ditadura.

Na Sessão Curtas 1 acontece a mostra de sete curtas-metragens: as animações Análise do Modelo Articulado, de Moisés Pantolfi, e A Viagem dos Desenhos, de Rodrigo Pignatari/Emef Hipólito José da Costa, os documentários Nós das Ruas, de Angel Silva, Janaína Reis e Renato Queiroz, e A Roda das Histórias, de Janaina Reis, o suspense Camaleão, de Leonardo Grecco, o drama Ruptura, de Letícia Alves, e o experimental v4z1o.mp4, de Nelson Simplício.

Oito filmes compõem a Sessão Curtas 2: a comédia O Auxílio, de Rafael dos Anjos, os experimentais Lamento, de Nelson Simplicio, e _vermelho, de Brumabruna, os dramas Tô Indo, de Leonardo H. e May Alves, e Dias de Glória, de Ingrid Novak e Fernanda Campos, a ficção Escravidão 2.0 parte 1, de Fabiana Barbosa, e os documentários Tupinambá Subiu a Serra, de Mário Cabral e Daniel Neves, e Linhas, de Gabriel Higa.

A sessão Curtas 3 conta com sete filmes: os experimentais Manter, de Daniel Reis e Nelson Simplício, e Abismo Embriagues e Razão, de Cristiano Cordeiro, o documentários Cartas de um Poeta, de Janaina Reis, a comédia Netfake, de Renato Queiroz e Daniel Neves, o drama Coroa da Morte, de Rubens Mello, a animação fum4ndo.mp4, de Nelson Simplício, e o suspense 6 Almas, de Ricardo Martins, Juliana Seabra e André Okuma.

Na Sessão Curtas 4, o público vai conferir a exibição de oito curtas-metragens: a comédia Minha Vida em Quarentena, de Janaina Reis, o suspense A Caixa Misteriosa, de Pamela Regina/EE Senador Paulo Egydio, o drama Novo Normal, de Leonardo H. e May Alves, os experimentais A Dança da Moça que Enganou o Frio, de Claudio Donato, e Nuvem Baixa, de Andre Okuma e Reiko Otake, a ficção O Sentido da Morte, de Daniel Neves e Renato Queiroz, e os documentários Adamastor Espaço Cultural?, Direção Coletiva, e Pelas Tuas Mãos, de Pâmy Rodrigues.

Já na Sessão Curtas 5, serão exibidos oito curtas-metragens: a comédia Impróprios, de Reiko Otake, a animação Atual Auto-Retrato, de Moisés Pantolfi, o horror/experimental Sinfonia para o Vampiro, de Rubens Mello, a ficção Boa Sorte, de Joseph Merencio, e os documentários Um dia de Várzea, de Renato Queiroz e Raphael Vieira, Elos, As Teias, de Isa Molica, Montando e Desmontando no Pimentas, de Alex Araújo, e Eu, de Fernanda Carvalho.

Serviço

6ª Mostra Guarulhense de Cinema

Data: de 24 de outubro a 1º de novembro

Exibição online nas plataformas digitais do Cineclube Incinerante

Site: http://www.mostraguarulhensedecinema.com.br/

Facebook https://www.facebook.com/MostraGuarulhenseDeCinema/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0EcRiYuMcQCyGRpTWLvQ4w