A testagem da covid-19 no CEU Bonsucesso detecta 625 casos positivos

Das 2.617 pessoas que fizeram o teste rápido para o diagnóstico da covid-19 nesta quinta e sexta-feira (dias 22 e 23), no CEU Bonsucesso, 625 apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus, o que equivale a 23,88% do público testado. Esse foi o maior percentual observado nos mutirões realizados este mês em Guarulhos, uma vez que o do Bosque Maia (promovido dias 8 e 9) teve 17,28% de casos reagentes e o do CEU Continental (dias 15 e 16), 15,92 %.

Deste total de pessoas com resultado positivo para covid-19 do mutirão do CEU Bonsucesso, 120 apresentaram IgM reagente (vírus ativo no organismo), 334 tiveram IgG positivo (contato mais antigo com o vírus) e 171 foram diagnosticadas com as duas imunoglobulinas (IgG e IgM), apontando que a infecção está em período de transição e deixando de ser ativa.

O próximo mutirão de testes rápidos para covid-19 – que seria realizado nos dias 29 e 30 – foi antecipado para as próximas quarta e quinta-feira (28 e 29). Assim como nos demais, a testagem será feita por meio da distribuição de senhas, das 9 às 15 h. A mudança de datas ocorreu por conta da transferência do feriado em homenagem ao Servidor Público (celebrado em 28 de outubro), que este ano será comemorado em Guarulhos na sexta-feira (30).

Podem fazer o teste no mutirão todas as pessoas assintomáticas (sem sintomas) e com idade superior a dois anos de idade. Para tanto, basta apresentar documento identidade e cartão SUS. A testagem é feita através de uma picada no dedo e o resultado fica pronto em aproximadamente 40 minutos. O CEU Paraíso/Alvorada fica na rua Dom Silvério, s/nº (Vila Paraíso). Porém, a entrada das pessoas para a testagem será pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, que fica ao lado do CEU.