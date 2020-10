Disputa pela Prefeitura de Guarulhos segue polarizada entre Guti (PSD) e Elói Pietá (PT)

Pesquisa realizada pelo instituto RealTime Big Data/CNN Brasil aponta que a disputa pela Prefeitura de Guarulhos segue polarizada entre os candidatos Guti (PSD) e Elói Pietá (PT). O levantamento aponta que eles empatam tecnicamente nas intenções de voto com 25% e 28%, respectivamente. A margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos.

Eles também empatam tecnicamente na pesquisa espontânea, quando se pergunta o candidato favorito do entrevistado sem apresentar uma lista de opções, com 19% e 18%, respectivamente.

Em seguida estão os candidatos Fran Correa (PSDB), com 7%; Simone Carleto (PSOL), com 2%; Rodrigo Tavares (PRTB), com 2%; Adriana Afonso (PL), com 2%; Wagner Freitas (PTB), com 1%; Professora Sandra Santos (PDT), com 1%; Professor Auriel (PCdoB), com 1%, e Eduardo Barreto (PROS), com 1%. Néfi Tales Filho (PSL) e Marcio Nakashima (PDT) também registraram 1% cada um, mas ambos renunciaram às candidaturas depois de a pesquisa já ter sido concluída. O candidato Jovino Cândido (PV) não pontuou. A pesquisa identificou ainda 13% de nulos e brancos e 15% que não souberam responder.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número de identificação SP07567/2020.

Foram entrevistadas 1.050 pessoas, por telefone, entre os dias 14 e 17 de outubro. A margem de erro é de três pontos (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%.



Estimulada

Elói Pietá (PT) – 28%

Guti (PSD) – 25%

Fran Correa (PSDB) – 7%

Simone Carleto (PSOL) – 2%

Rodrigo Tavares (PRTB) – 2%

Adriana Afonso (PL) – 2%

Wagner Freitas (PTB) – 1%

Professora Sandra Santos (PDT) – 1%

Professor Auriel (PCdoB) – 1%

Néfi Tales Filho (PSL) – 1% (renunciou)

Marcio Nakashima (PDT) – 1% (renunciou)

Eduardo Barreto (PROS) – 1%

Jovino Cândido (PV) – 0%

Não sabe – 15%

Nulo/branco – 13%



Pesquisa Espontânea

Guti (PSD) – 19%

Elói Pietá (PT) – 18%

Fran Correa (PSDB) – 3%

Outros – 4%

Não sabe – 39%

Nulo/branco – 17%



Rejeição

Guti (PSD) – 35%

Elói Pietá (PT) – 33%

Rodrigo Tavares (PRTB) – 12%

Jovino Cândido (PV) – 12%

Fran Correa (PSDB) – 11%

Professor Auriel (PCdoB) – 9%

Néfi Tales Filho (PSL) – 9%

Wagner Freitas (PTB) – 8%

Simone Carleto (PSOL) – 8%

Professora Sandra Santos (PDT) – 8%

Marcio Nakashima (PDT) – 8%

Eduardo Barreto (PROS) – 8%

Adriana Afonso (PL) – 8%