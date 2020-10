Cemitério de Bonsucesso: Agência funerária municipal auxilia visitantes no Dia de Finados para atender protocolo da covid-19

Visitantes do cemitério Nossa Senhora do Senhora do Bonsucesso neste feriado de Finados, dia 2, poderão contar com o atendimento da Agência Funerária que começará a funcionar junto à administração do local neste sábado (31), para encontrar sepulturas. O objetivo do serviço de localização é diminuir o trânsito desnecessário de pessoas pelas ruas do cemitério, evitando assim o risco de aglomerações e a disseminação da covid-19.

A partir desta terça-feira (3), na agência do Bonsucesso também será possível contratar demais serviços funerários, como velórios e sepultamentos. É importante ressaltar que durante este feriado, a contratação de tais serviços estará disponível somente na Agência Funerária Central, na rua Oswaldo Cruz, 77.

Dia de Finados

Os quatro cemitérios públicos da cidade estarão abertos para visitação nesta segunda-feira (2), Dia de Finados, das 7h às 18h.

Em razão da pandemia de Covid-19, será seguido o seguinte protocolo:

I – Será disponibilizado álcool em gel na entrada dos cemitérios e realizadas aferição de temperatura e controle da entrada de visitantes;



II – Uso obrigatório de máscara em tempo integral pelos visitantes, servidores, gestores e terceirizados;

III – Intensificação da limpeza de banheiros;

IV – Os bebedouros serão fechados, ficando vedada sua utilização;

V – Não será recolhido material plástico na entrada dos cemitérios, devendo a família, após as homenagens, recolherem o material e encaminhá-lo às lixeiras dispostas no interior dos cemitérios;

VI – Não serão realizados missas e cultos no interior dos cemitérios;

VII – O atendimento ao público será realizado na administração dos cemitérios apenas para consulta sobre o local de sepultamento;

VIII – Atendimento para agendamento de exumação e renovação de nichos ou gavetas será realizado após o Dia de Finados;

IX – Não será permitido o comercio ambulante na entrada dos cemitérios;

X – Durante o dia de Finados, contratações de serviços funerários deverão ser feitos na Agência Funerária Central, na rua Oswaldo Cruz, 77, Centro..

Serviço:

Cemitério São João Batista: Rua Felício Marcondes, 320 – Centro

Cemitério São Judas Tadeu: Av. Dr. Timóteo Penteado, 1329 – Picanço

Necrópole do Campo Santo: Av. Benjamim Harris Hunnicutt, 1327 – Vila Rio de Janeiro

Cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso: Rua Catarina Maria de Jesus, 708 – Bonsucesso