Cidade: ANTT encaminha estudos para nova concessão da rodovia Presidente Dutra

Da Redação

[email protected]



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) os estudos para a nova concessão da BR 116/101/SP/RJ. Entre os documentos enviados ao TCU estão o relatório final da Audiência Pública Nº 18/2019, o Plano de Outorga, o Programa de Exploração da Rodovia (PER) e as minutas do edital e contrato da nova concessão. O projeto também contempla a concessão da BR-101, entre os municípios do Rio de Janeiro e Ubatuba/SP.



Concessão – De acordo com o Plano de Outorga, o trecho a ser concedido faz a ligação entre as duas maiores regiões metropolitanas do país (São Paulo e Rio de Janeiro), sendo também a principal ligação entre o Nordeste e o Sul do país e com o maior volume diário de tráfego. A extensão total do segmento compreende 625,8 km. O prazo de concessão será de 30 anos, prorrogável por até 5 anos, observadas as disposições do contrato.