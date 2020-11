Após capotar, carro cai na via Dutra matando uma pessoa

Mais um acidente foi registrado neste domingo na rodovia Presidente Dutra. De acordo com a concessionária CCR NovaDutra, um carro trafegava na rua Servidão – uma via local que beira a via Dutra e é mais elevada que a rodovia – quando capotou e caiu na altura do km 214 da pista sentido Rio de Janeiro, em Cumbica.

Equipes da concessionária foram até o local, mas já encontraram uma vítima fatal e outra grave que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Pimentas Bonsucesso.

Na madrugada, uma disputada de racha resultou na morte de duas pessoas na altura do km 212, no sentido Rio de Janeiro. Outras cinco pessoas ficaram feridas.