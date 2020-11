Diário Oficial traz os projetos contemplados pela Lei Emergencial Aldir Blanc em Guarulhos

O resultado da seleção de projetos culturais inscritos no Edital de Credenciamento do Funcultura – Lei Aldir Blanc – está disponível no Diário Oficial dessa terça-feira (10). O documento trata da aplicação dos recursos federais previstos na Lei nº 14.017/2020, para auxílio emergencial ao setor cultural, fortemente impactado pelo cancelamento de eventos durante a pandemia pela Covd-19.

Ao todo foram selecionados 131 projetos culturais, que têm prazo máximo de execução até maio de 2021. Os proponentes dos projetos selecionados têm prazo de 15 dias corridos para entregar a documentação e, caso haja qualquer problema, serão chamados os próximos projetos aprovados, pela ordem de classificação. O resultado é preliminar porque proponentes cujos projetos não foram aprovados ainda podem interpor recursos.

Todas as informações sobre a Lei nº 14.017/2020, para auxílio emergencial ao setor cultural em Guarulhos podem ser cunsultadas em https://www.guarulhos.sp.gov.br/leialdirblanc.

Projetos contemplados:

Faixa 1 – projetos de até R$5.016,86

110 – Valdeci Da Conceição – Live João Vitor Costa

238 – Guilherme Rodrigues Macedo – Veneno Humano

180 – Diogo Leite de Carvalho – Pesquisa e divulgação, sobre história do atletismo (século XX e XXI) em Guarulhos

182 – Rafael Barbosa De Lima Ferro – Criação de Jogos, como ferramenta de criar narrativas

217 – Diego Domingos de Sá Lisboa – Workshop online: arranjos para quarteto de saxofones por Diego Lisboa

Faixa 2 – projetos de até R$15.000,00

178 – Edson Kiyoshi Murata – Quarentena Incinerante – 2ª Temporada

205 – Elmi El Hage Omar – História de Guarulhos aos 460 anos: outras abordagens e novas perspectivas

147 – Luana Aparecida Rodrigues Lobo – Encontro de Dança de Guarulhos

030 – Leandro Varnauskas dos Santos – Circuito Alambiques

082 – Rosângela Messias do Nascimento – Casa De Oyá – Ventos Que Sopram Asè

070 – Matheus Pamplona dos Santos – Entropia Mental

029 – Talita de Azevedo – Projeto Inspira

089 – Luzimar Soares Bernardo – A dor de Ser Ana

134 – Luan Victor Araújo – Projeto Os Passageiros: Tome Amor

096 – Mônica Peralli Broti – Monica & Khaled – Feliz Por Você Estar Aqui

125 – Ivan Canoletto Rodrigues – Guarulhos Sob o Signo do Trabalho

171 – Rosa Fernandes Mascarenhas – Mulheres que Conheci

196 – Gabriel Elias Fernandes – Oficina de Customização de Máscaras 3D

062 – Fabiana Assae Mimura Rodriguez – Mini-curso de Tatuagem para Mulheres – Mimura Tattoo

014 – Tatiana Gurgel – Workshop de Teatro Musical On-line

097 – Silmara Caetano de Oliveira Otero – Divas Gitanas

009 – Sérgio Leal – Composição de uma obra orquestral para a Orquestra Gru Sinfônica

Faixa 3 – projetos de até R$25.000,00

065 – Jônatas Landim Manzano – GRU Fora de Cena Live

054 – Thays Calza – Seletores Tropicais – Encontro de Dj´s e Grafiteiros

137 – Marilhia Gonçalves Freire – Laboratório de experimentação de Nóiz

093 – Gilberto Miguel – Live Capitão AlbatroZ

175 – Willian Marcos Antônio Silva – CAOSo Urbano PodCast

011 – Douglas Felismino de Araújo – Histórias de Boca com – Maria Fofoca e Zé Lorota – WEB Série

143 – Ellen Tais Santana – Passeios Virtuais para conhecer a História e os Patrimônios de Guarulhos

064 – Felipe Marcel Rodrigues – Não-lugares: Inadequação Humana

116 – Raphael Martins Silva – Banda Versona – Tributo Anos 80

057 – Wilson Lira Rodrigues – Harem Oriental de Guarulhos Virtual

141 – Natã Borges Ferreira – Chá de Revelação

073 – Eric Daniel Rodrigues – Projeto Musical Samba Raiz – EP Samba du Braço

203 – Ricardo Guarel Pereira – A Poética do Ator Contemporâneo – Uma Imersão no Processo de Preparação do Ator

130 – João Bosco da Silva – As narinas do dragão

188 – Mônica dos Santos – Fomentar e promover as atividades culturais criando um Espaço Cultural em uma área carente de atividades pra comunidade ao entorno pegando as áreas do Cabuçu e Recreio São Jorge

127 – Augusto César Maurício Borges – Um olhar sobre o concreto: a cidade para além do plano

187 – Thiago Cheruti Coelho – Show Gravado – Leonardo Martins e os Donos da Rua

102 – Horácio Ferreira Costa – Abayomi: um encontro precioso

063 – Amauri Pascoal Falabella – Álbum Tempo de Paz

017 – Aurélio Pedro Dos Santos – O Canto

080 – Douglas Oliveira Cruz – Do Canto das Cordas

101 – Cicero Costa – Tião Goiano e Paraguaçu

037 – Iris Fernanda Lins da Silva – Voz e violão – Poesia e Canção

027 – Guilherme Henrique Valério – Kalimba no Parque – Vivência e Resistência

121 – Soraia Kelly Dos Santos Guedes – Estima Artes

Faixa 4 – projetos de até R$50.000,00

085 – Renato Ferreira Lopes – Rebelião Maromomi

019 – João Ferreira Filho – Programa Arrastão Cultural

164 – Letícia Ferreira Alves de Faria – Curta-Metragem “Obrigada”

154 – Gustavo Da Silva Stefano – Projeto “Representatividade em Corpos Negros”

041 – Cristiane Fonseca Santovito – Projeto Volatizaar

018 – Carla Afonso Zarzur – Partituras que movem uma história

103 – Ângela Leão Nascimento – Obrigado pelo seu serviço – Uma história sobre o Neo-Brazyl

198 – Débora De Andrade Telles Oliveira Abdala – Raízes – Congresso de Dança e Cultura Étnicas

254 – Nelson Simplício da Silva – Oficina Kinoférico de Cinema de Guarulhos – Versão Online

240 – Marina Pedroso Pereira – Karamujo Cultural – Fim de Semana no Parque

236 – Thompson Luís França – Chic in Soul – Fechado pra Balanço

256 – Wesley Gabriel Silva Santos – Curta-Metragem “Contando Aviões”

231 – José Orlando Vieira – Drum Ubuntu

245 – Cléber Ferreira – 1° Festival de Marchinhas Carnavalescas

099 – Érica Gabriel Teixeira – Quebrada Apresenta

068 – Ulisses Ribeiro Rocha – Rock em Concerto: a música sem fronteiras

259 – Keyla Carolyne Correia Santos – Desfile Afrofuturismo

201 – Erica Francisca Cardial – Exposição Fotográfica ?wa

079 – Gustavo Henrique Mourão Melo – Guetto Fort – Memórias de uma Fortaleza

237 – José Ricardo Da Silva José Ricardo – Composições e Arranjos para Violão Solo, Música de Câmara e Orquestra

034 – Leandro Santos Domingos Baião de Tudo – Coletivos Culturais em Rede

090 – Willian Barbosa da Silva – Projeto Carbônica, Disco, Clipe, Programa, Oficina e Podcast

091 – Vaisy Alencar Beserra – Choro e Chorinho

159 – Manucio Porto Guardia – Terra Forte Maracatu – Oficinas de Percussão e Dança para o Cortejo Canto Às Yabas

072 – Ricardo de Gouveia Vieira Coelho – Anos de chumbo. doc

158 – Mauro Cesar Leandro – IN CÔMODOS

144 – Thiago Anthony Nascimento de Almeida – Sarau a prece marginal – Raízes da Periferia

048 – Lucas Rodrigues Branco – Circo sobre Rodas: Pelas Ruélas da Cidade de Guarulhos

094 – Kaique Magagnin Falabella – Kaique Falabella – Tambolé

194 – Marcos Júnior Teixeira de Oliveira – Programa Visite GRU

229 – Gustavo Herthel Nascimento – O Olhar “de baixo”: Trajetórias de Vida dos Trabalhadores Guarulhenses

230 – Tiago Luis Perella Pollon – #MEU

225 – Dinho Alves Caetano – Show Dinho Caetano

105 – Elton Soares De Oliveira – Sete Lendas Urbanas de Guarulhos

047 – Franklin Jones Santos do Amarante – Sombra e Fúria – Shakespeare

060 – Wilson Fumo – Dramaturgia – A arte de escrever para o teatro

215 – Roberto Dos Santos – Projeto Cantos e Contos – Cantando Mitos Negros da Nossa Cultura (Gravação de CD e Livro Cultural)

053 – Thiago Matos De Jesus – Um Guarulhense Movido pela Arte

241 – Cristiane Juliari – Projeto Lídia – Mulheres Guarulhenses

222 – Moisés Pantolfi da Silva – Um Artista da Fome

163 – Awá Kuaray Wera – Gilberto Silva dos Santos – Resistência Indígena em Guarulhos

149 – Pedro Sanches Ferreira – Mariá Sessions

059 – Rodrigo Da Silva Vicente – 5° GruDança

115 – Cleiton Silva Santos – Os palhaços agentes da higiene pessoal

043 – Ygor Aléxis Carlini El Hireche – Cantinho

228 – Fabiana Heloísa Barbosa – Sobre as marcas que o distanciamento nos deixa

031 – Laila Fidelli Viana Silva – Baião A7

076 – André Ricardo dos Santos – AmálgaMini

146 – Tatiana do Nascimento Mendes – Destinos

095 – José Genilson da Silva – Do Céu ao Picadeiro

032 – Jair Bueno dos Santos – Bueno Solo e Amigos

040 – Clodoaldo José da Silva (Aldo Di Julho) – GuaruArt EAD

Faixa 5 – projetos de até R$100.000,00

088 – Antony Ventura Silva – Produção e show de lançamento do disco “Estrada Mãe” do duo Quando Inhambu Cantou no meu Quintal

209 – Rodrigo Maia Marques – 12ª Mostra de Teatro de Rua de Guarulhos

024 – Filipe Diniz Costa Silva – UBU REI

067 – Clayton Roberto Alves da Silva – Produção do álbum “Nós vamos vencer”!

113 – Rômulo Fernandes Montarroios – MUSIC’ARTE

052 – Adriano Gambim Rocha – “Entre linhas e formas da natureza”

086 – Guilherme Milagres Severo – Filme Possível Festival

138 – Barbara Lúcia Mascarenhas Alves – Vagabundos Enrolados

148 – Milena de Moura Barba – Um lugar perto da China

071- Orlando Caldeira de Farias Júnior – Semana do Hip Hop em Guarulhos

192 – César Augusto de Oliveira Franciolli – Festival CARNAROCK

150 – Patrícia Batista De Sá – Não somos mais o que éramos

122 – Janaína Costa Boechat – Os Adoráveis Saltimbancos

038 – Gabriela Blume Amorim de Araújo – Capacitação dos Gestores Culturais de Guarulhos

185 – Paulo Roberto Barbosa Feliciano – Hip Hop Conexão Guarulhos

142 – Danilo Josué Firmo – Corpos Falantes

179 – Jean Lucas Gomes Leme – Projeto Silema – Documentário “Sobrevivendo da arte – A vida dos artistas independentes de Guarulhos”

219 – Patricia Tapetti Aquino Marques – Trans na Linha

015 – Ítalo Guilherme Soares – Inferno Nacional – O Musical

161 – Marcos Lopes Severino Nome Artístico: Marcos Lopes – A Flor do Sonho

156 – Vanessa Gomes de Oliveira – Projeto Musical e Artístico Sarau Autoral Digital – Hora do Compositor

077 – Benedita da Silva Nascimento – Totorial das Artes

013 – Academia de Teatro DR&T – Curso de Introdução ao Teatro

167 – Sidnei Freitas – São Pedro Graffitarte

212 – Igor Kin de Sá Yokoyama – Projeto A Obra

233 – Luiz Leandro Ferreira – Live Orquestra de Violeiros Coração da Viola

139 – Sandro dos Santos Coimbra – Leituras Dramáticas – Guarulhos

Faixa 6 – projetos de até R$250.000,00

036 – Ramon Eduardo Moreira – Marambio Circo Marambio – Festival Maromomi

084 – Diego Manoel Dionisio – Carpição – Plantar e Colhe Pertencimento e Ressiguinificação

135 – Lucineia Rodrigues Soares – Era Virtual… Museu Guarulhos!

046 – Kaulaine Gomes Pereira de Souza – Teatro Social

100 – Alex Popovic Borges Ferreira – Festival Brasilidades