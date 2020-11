Cidade: Polícia Federal impede embarque de nigeriano com drogas para a Etiópia no Aeroporto de Guarulhos

Da Redação

A Polícia Federal prendeu nas instalações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, um passageiro nigeriano tentando embarcar com droga para o exterior. Os agentes federais encontraram, com o auxílio do aparelho de raio-x, um grande volume de substância orgânica compactada dentro de uma mala despachada para voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia.



O proprietário da mala, um homem de 45 anos, nacional da Nigéria e possuidor de visto permanente no Brasil, foi localizado ao passar pelo controle migratório e conduzido à delegacia para acompanhar a revista em sua bagagem. Dentro da mala, em um fundo falso, os peritos federais encontraram 7 Kg de cocaína. O suspeito, que recebeu voz de prisão, será encaminhado à Justiça Federal onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.