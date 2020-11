Internacional Shopping celebra 22 anos e agradece parceria dos clientes

São 22 anos de emoções, alegrias, conquistas, serviços e muitos momentos especiais. Esses são os motivos que impulsionam o Internacional Shopping a celebrar mais um ano de existência! A comemoração enaltece a importância dos clientes de toda a cidade de Guarulhos e regiões próximas, como as Zonas Norte e Leste de São Paulo, para o sucesso e pela caminhada até aqui. Para se manter perto dos visitantes, o Shopping promove descontos e itens exclusivos para o dia 12 de novembro.

Como forma de agradecimento e para fidelizar, ainda mais, os clientes, o Shopping anuncia uma campanha especial. Com o aplicativo oficial, disponível na App Store e Google Play Store, os clientes garantem descontos e itens exclusivos para a data.

Entre os benefícios que os usuários do app podem adquirir estão cupons de desconto, brindes e até mesmo ingressos para o cinema, na data acima citada. Para isso, basta fazer o download da ferramenta e ficar de olho nas novidades. Além disso, nos corredores do Shopping, três personagens irão distribuir bexigas para as crianças. Tudo devidamente higienizado, para garantir a segurança na hora de brincar.

Um dos pontos mais famosos de Guarulhos e região, o Internacional Shopping foi inaugurado em 12 de novembro de 1998 e hoje conta com mais de 390 operações dos mais diversos tipos. Muito além de um centro de compras, o empreendimento oferece entretenimento e conveniência à população, além de uma das mais completas Praças de Alimentação da Grande São Paulo.

O Internacional Shopping fica na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n, em Itapegica, Guarulhos. Mais informações no site www.internacionalshopping.com, no aplicativo oficial ou nas redes sociais, via Instagram e Facebook.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e as margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, entre elas 14 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como Dudalina, John John, Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Levi’s, Arezzo, Capodarte, Khelf, SideWalk, Camicado, Hipermercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades.

O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos e um Posto da Polícia Federal para emissão de Passaporte. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.